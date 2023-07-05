Как полицейские собаки искали взрывчатку и позировали корреспонденту. Исторический фоторепортаж altapress.ru

В 2011 году корреспондент altapress.ru отправился в питомник ГУ МВД по Алтайскому краю. Там живут собаки, которые помогают полицейским. Очаровательные и игривые сыщики - в нашем фоторепортаже.

В питомнике МВД мы встретили овчарок, лабрадоров и английского кокер-спаниеля. Именно их обычно берут в полицию.

Нам показали, как проходит обучение у собак-саперов. С пяти месяцев их начинают знакомить с запахами взрывчатки. Кинологи используют имитаторы взрывных веществ, которые полностью безопасны для здоровья пса.

Один из самых распространенных взрывчатых веществ - тротил. Его и искали собаки.

Кинологи прячут источник запаха на территории питомника, после чего пес должен найти, откуда он исходит. За каждую «находку» собаку вознаграждают лакомством.

Однако кинологи дрессируют не только саперов. Ранее мы уже писали о Несси, служащей в алтайской таможне.

Обычно собаки работают в МВД восемь лет, после чего отправляются на заслуженную пенсию в добрые руки. В случае Несси, которой уже семь, таможенники уверенны - собака будет служить еще не один год.

Анастасия Лапина.