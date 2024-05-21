Крушение произошло 19 мая. В авиакатастрофе вместе с президентом погибли его сопровождающие. В этот день Раиси возвращался со встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Вместе с президентом Ирана на борту были глава МИДа и другие чиновники.
Напомним, что Раиси был президентом Ирана с 2021 года. Он принадлежал к ультраконсервативному политическому крылу. Был сторонником жесткой линии в отношениях с Западом, но не возражал против восстановления иранского ядерного соглашения.
В предвыборной программе уделял основное внимание снижению уровня бедности и борьбе с коррупцией, обещал построить четыре миллиона новых домов для нуждающихся за четыре года.
У Эбрахима Раиси осталась супруга, две дочери и двое внуков.
Кто будет президентом после Раиси — читайте здесь.
Ранее сообщалось, что Иран не пригласил Путина на похороны президента. Дело в том, что в традиции Исламской республики Иран нет особенности делать похороны международными.
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