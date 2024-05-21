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Жизнь

Тысячи людей пришли на прощание с президентом Ирана. Видео

Напомним, в результате крушения вертолета погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Иранские журналисты опубликовали видео с прощания с президентом.

Крушение произошло 19 мая. В авиакатастрофе вместе с президентом погибли его сопровождающие. В этот день Раиси возвращался со встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Вместе с президентом Ирана на борту были глава МИДа и другие чиновники.

Напомним, что Раиси был президентом Ирана с 2021 года. Он принадлежал к ультраконсервативному политическому крылу. Был сторонником жесткой линии в отношениях с Западом, но не возражал против восстановления иранского ядерного соглашения.

В предвыборной программе уделял основное внимание снижению уровня бедности и борьбе с коррупцией, обещал построить четыре миллиона новых домов для нуждающихся за четыре года.

У Эбрахима Раиси осталась супруга, две дочери и двое внуков.

Кто будет президентом после Раиси — читайте здесь.

Ранее сообщалось, что Иран не пригласил Путина на похороны президента. Дело в том, что в традиции Исламской республики Иран нет особенности делать похороны международными.

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