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Жизнь

Как появился город Бийск и причем тут джунгары

20 октября 1782 года в Российской империи появился уездный город Бийск. Указ об этом издала сама императрица-просветительница Екатерина II. Рассказываем, как и почему на южных границах Западной Сибири, на месте многострадальной военной крепости появился купеческий город.

Бийск.
Бийск.
Анна Зайкова

Бикатунский острог

Бийск появился на месте военной крепости. Если говорить точнее, то сразу нескольких крепостей.

В 1709 году по указу Петра I, в далеком от столицы Алтае, на месте слияния Бии и Катуни построили Бикатунский острог. Эта крепость должна была защищать русские границы от нападения джунгаров или черных калмыков. Именно здесь они переправлялись через начало Оби.

Памятник Петру I в Бийске.
Памятник Петру I в Бийске.
Анна Зайкова

Бикатунский острог стал для джунгаров настоящим «бельмом на глазу». Трехтысячное войско обложило крепость, которую охраняли меньше сотни казаков. Через несколько дней осады враги захватили защитников в плен, а от крепости оставили пепелище.

Три крепости

Примерно через десять лет выше по течению Бии начали возводить новую военную крепость. Ее по привычке продолжали называть Бикатунским острогом. Крепость стояла там, где сейчас в Бийске находится сквер имени Фомченко, между переулками Фомченко и Рабочим.

Бийская крепость 1756 год. 2006. Х.,м.
Бийская крепость 1756 год. 2006. Х., м.
Заур Ибрагимов.

Потом появилась и третья крепость. Дело в том, что после смерти Демидова горные серебряные заводы и рудники перешли в собственность российский казны. Императрица Елизавета решила усилить их защиту и издала указ о начале нового строительства.

В 1756 году территорию Алтая присоединили к Российской империи. Шла джунгаро-китайская война. Несколько лет крепость расширяли и укрепляли.

Наконец, в 1768 году начали строить четвертую крепость. Ее спроектировали и возвели по последним достижениям военно-инженерного искусства. Но вот место выбрали неудачно, и крепость ежегодно рушили грунтовые воды, а однажды ее серьезно затопило.

Крепость стала городом

20 октября 1782 года в Российской империи появился уездный город Бийск. Указ об этом издала Екатерина II.

И уже через несколько лет совсем юный Бийск стал губернским городом. Уже в 1804 году он получил свой герб, а в 1822 году обстановка в районе станет настолько спокойной, что Бийскую крепость перевели в ранг «заштатных».

А в конце XIX — начале XX века Бийск станет крупным торговым центром Сибири и купеческим городом.

Анна Карпова

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