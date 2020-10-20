Как появился город Бийск и причем тут джунгары

20 октября 1782 года в Российской империи появился уездный город Бийск. Указ об этом издала сама императрица-просветительница Екатерина II. Рассказываем, как и почему на южных границах Западной Сибири, на месте многострадальной военной крепости появился купеческий город.

Бикатунский острог

Бийск появился на месте военной крепости. Если говорить точнее, то сразу нескольких крепостей.

В 1709 году по указу Петра I, в далеком от столицы Алтае, на месте слияния Бии и Катуни построили Бикатунский острог. Эта крепость должна была защищать русские границы от нападения джунгаров или черных калмыков. Именно здесь они переправлялись через начало Оби.

Памятник Петру I в Бийске. Анна Зайкова

Бикатунский острог стал для джунгаров настоящим «бельмом на глазу». Трехтысячное войско обложило крепость, которую охраняли меньше сотни казаков. Через несколько дней осады враги захватили защитников в плен, а от крепости оставили пепелище.

Три крепости

Примерно через десять лет выше по течению Бии начали возводить новую военную крепость. Ее по привычке продолжали называть Бикатунским острогом. Крепость стояла там, где сейчас в Бийске находится сквер имени Фомченко, между переулками Фомченко и Рабочим.

Бийская крепость 1756 год. 2006. Х., м. Заур Ибрагимов.

Потом появилась и третья крепость. Дело в том, что после смерти Демидова горные серебряные заводы и рудники перешли в собственность российский казны. Императрица Елизавета решила усилить их защиту и издала указ о начале нового строительства.

В 1756 году территорию Алтая присоединили к Российской империи. Шла джунгаро-китайская война. Несколько лет крепость расширяли и укрепляли.

Наконец, в 1768 году начали строить четвертую крепость. Ее спроектировали и возвели по последним достижениям военно-инженерного искусства. Но вот место выбрали неудачно, и крепость ежегодно рушили грунтовые воды, а однажды ее серьезно затопило.

Крепость стала городом

20 октября 1782 года в Российской империи появился уездный город Бийск. Указ об этом издала Екатерина II.

И уже через несколько лет совсем юный Бийск стал губернским городом. Уже в 1804 году он получил свой герб, а в 1822 году обстановка в районе станет настолько спокойной, что Бийскую крепость перевели в ранг «заштатных».

А в конце XIX — начале XX века Бийск станет крупным торговым центром Сибири и купеческим городом.

Анна Карпова