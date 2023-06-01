Как поймать кита. В Барнауле показали яркий спектакль об умной собачке в стиле пластилиновых мультиков

Многие молодые родители знают эту веселую историю по мультфильму из 1990-х. Непоседливая собачка Соня из-за своего неудержимого любопытства попадает в неожиданные ситуации, из которых делает выводы.

А еще она задает очень много вопросов. Можно ли поймать кита в ванной? А почему нельзя рисовать на обоях? Через забавные приключения маленькие зрители узнают о правилах поведения.

Спектакль не только поучительный, но и очень яркий. В нем используют разные куклы — вертепные, тростевые, марионетки. Сама декорация состоит из множества хитрых механизмов, которые и создают магию для зрителей.

Следующие показы состоятся 2, 4, 10, 18 и 25 июня.

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