Как правильно перейти к привычному меню после Великого поста

По словам врача-гастроэнтеролога, переход к привычному рациону после окончания Великого поста должен быть постепенным, сообщает РИА Новости .

Врач советует есть маленькими порциями, каждый день включать в рацион разные продукты и следить за реакцией организма. Постепенно налаживая питание, в течение двух недель можно переходить на общий стол.

Если же постящиеся начинают сразу и в большом объеме потреблять ограниченные ранее продукты, то у них могут обостриться хронические заболевания. Чаще всего — желчекаменная болезнь или заболевания кишечника.

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