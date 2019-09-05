Как предпринимательница из Барнаула эмигрировала из России и стала в Европе художником и актрисой

Инженер-программист, продавец, предприниматель — эти профессии испробовала Ирина Шутова де Парра во время жизни в Барнауле. Художник, актриса и помощник врача — примерно так можно описать то, чем она занимается сегодня в Барселоне. Мы встретились, когда она ненадолго приезжала на Родину, и поговорили о том, как можно жить и не унывать, несмотря на отсутствие солидного счета в европейском банке.

Краткое содержание

Аргентинская мечта

Ирина, инженер-математик по профессии и предприниматель по жизни, покинула Россию в самом конце 1990-х. В том, что все решила правильно, и новым домом ее семьи должна стать непростая для эмигрантов Аргентина, не сомневалась.

Себя она в тот момент сравнивала с кошкой: «Она всегда приземляется на четыре лапы». Продала за бесценок барнаульскую квартиру и… Навсегда оставила бизнес, который строила в лихие 1990-е — киоски с молоком, пряниками и т. п.

Впрочем, поначалу она не думала, что навсегда. На месте выяснилось: без языка, денег (которые быстро закончились) и знания местных обычаев в новой стране трудно не то, что заняться бизнесом — даже найти работу «по-белому».

Зато там, в Аргентине, Ирина стала художником.

Ирина Шутова де Парра преподает живопись. facebook.com/irina.shutovadeparra

Человек с кистями

Мысль радикально сменить профессию пришла, наверное, не только потому, что заставила жизнь. Скорее, она вспомнила детское увлечение и увидела, где сможет себя найти.

В Буэнос-Айресе, городе туристов и ярмарок, все говорило о том, что люди, которые что-то умеют делать руками, точно не пропадут.

Правда, для тех, кто знал ее как барнаульскую бизнес-леди, и встречал лет через пять после эмиграции, это было словно явление бабочки из гусеницы. Так не похожа оказалась эта женщина, не расстающаяся с кистями и красками, на прежнюю себя.

Буэнос-Айрес , Аргентина. visualhunt.com

Первую картину в Аргентине она нарисовала на холсте, изготовленном из старой дочкиной блузки. Первый успех — а ее творение на ярмарке купили за 40 долларов — подсказал: надо продолжать.

Ирина раскрашивала тарелки в хохломском стиле и разрисовывала матрешек, набивая руку. Работала оформителем в школе и давала уроки искусства. А для души писала необычные картины. Необычное — привлекало. «Фантастические видения, которые как будто висят в воздухе и лишены земной поддержки», — описывал ее картины местный обозреватель.

«Ирина — организатор двух групп: „Душа художников“ и „Источник искусства“, членами которых являются местные жители. Вдохновленные ею, они начали писать картины под ее руководством и успешно выставлять их», — рассказывал о ней один из местных сайтов.

Итогом ее аргентинских приключений стал вывод: в любой стране выживает тот, кто двигается, хочет идти вперед и может делать то, что до этого не делал никто… Только не говорите, что это банальность.

Закрыли главу

В Аргентине Ирина рассталась с мужем и вышла замуж за певца танго, рекламиста, художника и актера с очень говорящим для российского телезрителя именем — Луис Альберто Парра. У ее Луиса не было счета в банке. Но он принял ее такой, какая она есть.

«А у меня выросли крылья», — рассказывала она тогда.

В 2007-м вместе с Луисом они закрыли и эту главу жизни — аргентинскую.

Две ее дочки к тому времени оперились, нашли работу, и супруги вместе с младшим сыном Ирины перебрались в Испанию. Сначала на юго-восток страны — в небольшой городок Альмерия у самого синего моря.

Ирина пришла в «Красный Крест» и сказала: «Даю уроки живописи, есть опыт работы с детьми-инвалидами». Но все подобные места оказались заняты.

«Тогда я спросила, нет ли у них такого места, куда люди не идут? Я год вела бесплатно занятия с алкоголиками и наркоманами, проходящими реабилитацию. И смогла получить документы на право преподавать», — рассказывала она о своих первых шагах в Испании.

Альмерия , Ирина Шутова де Парра с камнями , веерами и раковинами. facebook.com/irina.shutovadeparra Альмерия , Ирина Шутова де Парра с камнями , веерами и раковинами. facebook.com/irina.shutovadeparra

Время собирать камни

Получив официальное право преподавать, Ирина стала давать уроки живописи женщинам с проблемами в семье — муниципалитет за это неплохо платил.

А в свободное время вместе с Луисом они собирали камни, разбросанные у моря философом-природой, и рисовали на них маленькие картины. Те, кто путешествовали по побережью Средиземного моря, так описывали встречи с Ириной.

«Я подошла к блондинке на набережной, и увидела, как она деликатно рисовала на маленьких камнях. Это было что-то maravilloso (чудесное)», — делилась впечатлениями испанка из Севильи.

Англичанину Джону Чезару одна из ее каменных миниатюр чем-то напомнила знаменитого Уильяма Тернера. Ирина, маркетолог от природы, сказала ему: «Скажите мне, сэр, какой камень вам нравится, и я скажу вам еще несколько вещей».

В ее акценте он услышал русские нотки. Она подтвердила: «Да, я русская, я из алтайских гор — мы называем их Русский Тибет». И добавила: «Я знаю, вы храбрый человек, и всего добьетесь». «Вы художник или гадалка?» — описывает свое удивление англичанин.

Из блога Джона Чезара:

«История Ирины и ее пронзительный взгляд тронули меня. Что-то в ней заставляло меня замереть, как камни, которые она разрисовывала.

— Спасибо, Ирина. Я думаю, вы особая женщина».

Мы здесь все СССР

Сейчас Ирина живет и работает в Барселоне в большом районе Сан-Андреу и вместе с местными художниками организует выставки и акции. Общается она на испанском и каталонском. И чуточку забывает родной язык — не всегда сразу подбирает подходящее русское слово. Но родную страну — разве ее забудешь?

«В прошлом году на мою выставку пришли украинки и русские, живущие в Барселоне. Мы там все, выходцы из Советского Союза, называем себя „СССР“. А что нам делить? Мы подружились», — объясняет она.

Ирина Шутова де Парра. Altapress.ru.

Она часто общается с ними по WatsApp и через соцсети, и говорит, что там, вдали от родных мест, они все — земляки, даже если кто-то из них приехал из России, а кто-то из Украины или Белоруссии.

«Когда местный оркестр, состоящий из белорусских музыкантов, пригласил нас на пробный прогон, мы все кричали им по-русски: молодцы, так держать!» — говорит она.

Ирина вспоминает, с каким воодушевлением пару лет назад приняла приглашение провести мастер-класс о жостовской росписи в Русском Доме — организации, созданной для наведения мостов между Россией и Испанией.

«Ко мне пришли 75 человек, каждый ушел со своей работой», — говорит она.

Ирина Шутова де Парра с подносами в жостовском стиле. Facebook

Никому не говори

Художник в Барселоне, городе, где сама атмосфера поощряет искусства, а власти района выделили людям искусства прекрасный выставочный зал — казалось бы, о чем еще мечтать и куда стремиться? Ирина, однако, продолжает удивлять.

«Я снимаюсь в кино уже 10 лет. Это не любительские фильмы — я на профессиональной сцене», — буквально ошарашила она.

Сниматься ее пригласили, когда вместе с Луисом, актером по одной из профессий, Ирина пришла на съемочную площадку короткометражки «Она». Мужу дали главную роль. Она получила маленькую.

«Я снимаюсь на второстепенных ролях, в массовке, в рекламе. У меня были даже три главные роли в фильмах ужасов — только никому не говори, что я играла Вия!», — смеется она.

Ирина Шутова де Парра на съемках. facebook.com/irina.shutovadeparra Ирина Шутова де Парра на съемках. facebook.com/irina.shutovadeparra Ирина Шутова де Парра не съемках. facebook.com/irina.shutovadeparra

Множество жизней

Участие в съемках приносит деньги: второстепенные роли — до 70 евро в день, в рекламе — до 700 евро. Последний кастинг для съемок рекламы косметики она с успехом прошла в июле 2019-го.

Ей оплатили поездку в Мадрид на скоростном поезде и выдали гонорар: 400 евро. Деньги имеют значение, объясняет она, но это точно не главное.

Может быть, в этом увлечении есть что-то от недоигранных детских игр? — задаю я ей вопрос. В ответ она не соглашается — но и не возражает. Да, в детстве Ирина училась в театральной студии в Доме пионеров, а в институте входила в команду кавээнщиков. А почему на сцену тянет сегодня?

«Мне просто очень нравится участвовать в съемках, нравится этот „мир“, ты всегда проживаешь еще одну жизнь и учишься новому», — объясняет Ирина.

На схемах рекламы в Мадриде. facebook.com/irina.shutovadeparra

Четыре платья и ботинки

В историческом фильме она жила жизнью работниц текстильной фабрики Барселоны, которые 100 лет назад отстаивали право на восьмичасовой рабочий день и детские сады.

«Меня взяли, потому что я умею шить на швейной машинке „Зингер“. И я на ней в фильме шила! У меня были четыре собственных платья по моде того времени, ботинки и чулки», — рассказывает Ирина.

Два последних фильма, в которых она снималась, получили первое место на конкурсе министерства культуры Испании. Ирина не очень уверенно переводит их название — «Подгоревшее зернышко кукурузы» — и его продолжение «Дети без обуви». Но вполне понятно объясняет их суть.

«Это фильмы-утопии, фильмы-предупреждение — как мы можем дойти до того, что у нас всех будут не имена, а номера», — поясняет она.

Ирина Шутова де Парра со съемочной группой на радио. facebook.com/irina.shutovadeparra

Профессия: поднимаю настроение

А в начале года Ирина выставила у себя на страничке в Facebook сертификат помощника врача, подписанный королем Испании. Она хотела научиться грамотно помогать мужу, попавшему в аварию, и пошла учиться на курсы. Помощник врача в Испании — что-то вроде медсестры, но более узкого, чем в России, профиля.

«Слава богу, что я получила образование в нашем политехе, мозг готов был учиться. На курсах осваивала медицину, параллельно учила каталонский язык, а чтобы правильно называть мышцы и кости — латынь. Когда на экзамене я смогла все мышцы написать на латыни, моя преподаватель просто танцевала», — говорит она.

Теперь Ирина работает частной фирме и приходит на дом к очень больным пациентам — берет анализы, ставит, если нужно, укол инсулина, если можно — выводит погулять. А свою работу она описывает не медицинскими терминами: «Я поднимаю им настроение».

«Я легко поднимаюсь в любое время суток. Иногда прихожу к человеку — хочется просто сравняться с землей, в каком он состоянии. Говорю себе: та-ак, собралась, перчатки надела, маску надела. И начинаю общаться. Когда уходишь от него, а он начинает улыбаться — вот это для меня медаль», — объясняет Ирина.

Ирина Шутова де Парра. Altapress.ru.

Пишу книгу

Ирина уехала из страны, когда ей было 36. Сейчас ей 56 — она не скрывает, сколько ей лет, и даже, кажется, рада возрасту: дети выросли, и, значит, открылось еще больше дорог и возможностей. Немного фитнеса. Много хороших эмоций. И никаких подтяжек и омолаживающих уколов — зачем, если и так выглядишь на 27, рассуждает она.

Тем более, что у нее по-прежнему полно энергии.

«Я пишу книгу. Года два назад я работала с пожилыми людьми и увидела: раскраски хорошо действуют на здоровье. Хочу разобраться, как разные цвета, орнаменты и символы влияют на мозг. Надеюсь, моя книга поможет тем специалистам, которые будут заниматься с этими людьми», — говорит Ирина.

Что-то подсказывает мне, что эта книга обязательно будет написана и издана.

Кто такая Ирина Шутова де Парра

Ирина Шутова родилась в 1963 году в Барнауле. Окончила Алтайский политехнический институт, инженер-математик. Работала на одном из оборонных заводов Барнаула. В конце 1980-х после сокращения на предприятии открыла киоск на старом базаре по продаже мороженого. В дальнейшем развивала сеть киосков, главным образом, бакалейного направления, принципиально не торговала алкоголем. В Аргентину эмигрировала в 1999 году.