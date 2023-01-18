Как продлить жизнь ноутбуку, рассказал эксперт

По словам эксперта, бережное обращение с аккумуляторной батареей ноутбука позволит намного продлить срок его службы.
Специалист также подчеркивает, что аккуратно нужно пользоваться проводом (шнуром) питания устройства и не перекручивать его.
Помимо этого, не следует разряжать аккумулятор полностью, так батарея быстро станет непригодной.
Кусков отмечает, что ноутбук лучше всего не класть на мягкие поверхности, одеяла и подушки, так устройство будет перегреваться и постепенно выходить из строя.
При переноске устройства не следует брать его за экран или за один край, поскольку можно сжать матрицу и испортить петли, скрепляющие верхнюю часть ноутбука с нижней.
Хлопать крышкой устройства не следует по той же причине. Эксперт предостерегает и от употребления еды за ноутбуком.
Чай, кофе и другие напитки могут загрязнить комплектующие устройства, а крошки от еды засорят клавиатуру и клавиши перестанут нормально работать.
Не стоит пренебрегать антивирусными программами, иногда и проверенные сайты могут быть зараженными и нести опасность.
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