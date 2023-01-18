18 января
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Жизнь

Как продлить жизнь ноутбуку, рассказал эксперт

Некоторые привычки в использовании ноутбука могут существенно сократить срок его службы, сообщает агентству «Прайм» гендиректор агентства электроники Telecom Daily Денис Кусков.

Ноутбук.
Ноутбук.
СС0

По словам эксперта, бережное обращение с аккумуляторной батареей ноутбука позволит намного продлить срок его службы.

Специалист также подчеркивает, что аккуратно нужно пользоваться проводом (шнуром) питания устройства и не перекручивать его.

Помимо этого, не следует разряжать аккумулятор полностью, так батарея быстро станет непригодной.

Кусков отмечает, что ноутбук лучше всего не класть на мягкие поверхности, одеяла и подушки, так устройство будет перегреваться и постепенно выходить из строя.

Ноутбук, интернет.
Ноутбук, интернет.
CC0

При переноске устройства не следует брать его за экран или за один край, поскольку можно сжать матрицу и испортить петли, скрепляющие верхнюю часть ноутбука с нижней.

Хлопать крышкой устройства не следует по той же причине. Эксперт предостерегает и от употребления еды за ноутбуком.

Чай, кофе и другие напитки могут загрязнить комплектующие устройства, а крошки от еды засорят клавиатуру и клавиши перестанут нормально работать.

Не стоит пренебрегать антивирусными программами, иногда и проверенные сайты могут быть зараженными и нести опасность.

Ранее стало известно, что каждый десятый россиянин дает имена своим гаджетам.

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