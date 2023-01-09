9 января
﻿
Жизнь

Как защитить данные при потере телефона, рассказал эксперт

Сохранить личные данные даже при потере сотового телефона возможно при установке пароля на сим-карту, сообщает РИА Новости старший эксперт по расследованию форд-инцидентов «Мегафона» Борис Лопатин.

Телефон.
Телефон.
СС0

По словам специалиста, если сим-карта не защищена паролем, посторонний человек вполне сможет воспользоваться любыми привязанными сервисами к номеру.

«Для того, чтобы этого избежать, зайдите в настройки телефона и выберете пункт „SIM-PIN“. Пароль на сим-карте не должен совпадать с кодом блокировки экрана», — отмечает эксперт.

Также он подчеркивает, в случае если пин-код уже был установлен, но пользователь не смог его вспомнить, сотовое устройство даст три попытки и после сим-карта заблокируется.

Гаджет после этих операций попросит ввести PUK-код. Получить его можно в колл-центре или в салоне оператора связи и уже после пользователь сможет задать любой пин-код.

Сим-карты.
Сим-карты.
22.мвд.рф

Эксперт рекомендует, если телефон поддерживает цифровую сим-карту, то следует перейти именно на нее. Переставить ее можно только при наличии специального QR-кода. Такой способ существенно снижает риск потери персональных данных.

Если же телефон потерялся прежде, чем сим-карта была запоролена, следует ее заблокировать, советует Лопатин.

Можно позвонить в колл-центр или обратиться с паспортом в ближайший салон связи. После замены сим-карты можно снова пользоваться тем же номером и набором услуг, которые использовались ранее.

Ранее стало известно, что телефоны россиян могут прослушивать.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость