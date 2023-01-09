Как защитить данные при потере телефона, рассказал эксперт

Сохранить личные данные даже при потере сотового телефона возможно при установке пароля на сим-карту, сообщает РИА Новости старший эксперт по расследованию форд-инцидентов «Мегафона» Борис Лопатин.

По словам специалиста, если сим-карта не защищена паролем, посторонний человек вполне сможет воспользоваться любыми привязанными сервисами к номеру.

«Для того, чтобы этого избежать, зайдите в настройки телефона и выберете пункт „SIM-PIN“. Пароль на сим-карте не должен совпадать с кодом блокировки экрана», — отмечает эксперт.

Также он подчеркивает, в случае если пин-код уже был установлен, но пользователь не смог его вспомнить, сотовое устройство даст три попытки и после сим-карта заблокируется.

Гаджет после этих операций попросит ввести PUK-код. Получить его можно в колл-центре или в салоне оператора связи и уже после пользователь сможет задать любой пин-код.

Сим-карты. 22.мвд.рф

Эксперт рекомендует, если телефон поддерживает цифровую сим-карту, то следует перейти именно на нее. Переставить ее можно только при наличии специального QR-кода. Такой способ существенно снижает риск потери персональных данных.

Если же телефон потерялся прежде, чем сим-карта была запоролена, следует ее заблокировать, советует Лопатин.

Можно позвонить в колл-центр или обратиться с паспортом в ближайший салон связи. После замены сим-карты можно снова пользоваться тем же номером и набором услуг, которые использовались ранее.

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