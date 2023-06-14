Как проходил барнаульский парад бебикаров в 2010 году. Сопливый фоторепортаж altapress.ru

30 мая 2010 года необычный парад прошел в Барнауле.
13 лет назад барнаульцы с малышами собрались на площади Сахарова. Родители отвлеклись от ежедневной рутины и дали волю своим творческим способностям.
В умелых руках коляски превратились в замки, цветы на колесах, паровозы. А детей нарядили в ангелов, шутов, пчел, сказочных героев. Многие родители подобрали костюмы и для себя. Встречались даже папы-принцессы.
В украшении колясок использовались всевозможные материалы: бумага, ткани, краски, ленты.
Всего в барнаульском Параде колясок участвовало 65 семей.