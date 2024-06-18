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Жизнь

Как «протекала» первая теплоходная экскурсия Краеведческого музея по Оби — фоторепортаж

Кто успел, тот 15 июня прокатился на теплоходе, да еще и послушал истории о барнаульском судоходстве. Корреспондент altapress.ru заснял увлекательное путешествие, которое повторится этим летом еще не раз.

Теплоходная экскурсия от Краеведческого музея по Оби.
Теплоходная экскурсия от Краеведческого музея по Оби.
Дарья Беркетова

Когда еще будут подобные экскурсии от Краеведческого музея?

  • 29 июня и 27 июля запланирована экскурсия «Семь чудес поймы Оби». На ней расскажут, какие растения и животные живут в пойме реки.
  • 13 июля и 17 августа во время прогулки по воде можно будет узнать, как жили алтайские купцы и по каким порядкам вели торг.
  • 10 августа Краеведческий музей проведет премьерную экскурсию «Механических чудес изобретатели: К.Д. и П.К. Фроловы, И.И. Ползунов». Там расскажут, какие инновации исследователей были связаны с использованием водяного колеса и перевозкой руды из Змеиногорска в Барнаул.

Экскурсии будут проходить по субботам в 11:00. Продолжительность каждой прогулки — 1 час 20 минут.

Отправление от причала № 1 (Площадь Баварина, 8).

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