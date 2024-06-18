Как «протекала» первая теплоходная экскурсия Краеведческого музея по Оби — фоторепортаж

Когда еще будут подобные экскурсии от Краеведческого музея?
- 29 июня и 27 июля запланирована экскурсия «Семь чудес поймы Оби». На ней расскажут, какие растения и животные живут в пойме реки.
- 13 июля и 17 августа во время прогулки по воде можно будет узнать, как жили алтайские купцы и по каким порядкам вели торг.
- 10 августа Краеведческий музей проведет премьерную экскурсию «Механических чудес изобретатели: К.Д. и П.К. Фроловы, И.И. Ползунов». Там расскажут, какие инновации исследователей были связаны с использованием водяного колеса и перевозкой руды из Змеиногорска в Барнаул.
Экскурсии будут проходить по субботам в 11:00. Продолжительность каждой прогулки — 1 час 20 минут.
Отправление от причала № 1 (Площадь Баварина, 8).
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