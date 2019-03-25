«Поклянитесь детьми». На что способны телефонные коллекторы ради взыскания долгов

В 2018 году в Алтайском крае в три раза выросло число административных дел против коллекторов, а общая сумма штрафов увеличилась в 27 раз, потому что алтайские приставы стали тщательнее следить за исполнением закона о защите прав должников. Теперь многие агентства по взысканию долгов обзавелись отделами контроля, сотрудники которых слушают записи разговоров коллекторов с заемщиками и сами следят за выполнением законодательства. Но при этом взыскатели по-прежнему допускают вопиющие нарушения в своей работе.

«Я таких матов никогда не слышала»

Жительницу Барнаула Юлию Куликову более двух месяцев терроризировали за долг малознакомого ей человека. Коллекторы вводили ее в заблуждение, угрожали и ругались матом.

Юлия Куликова:

Было это осенью 2018 года. Мне позвонил телефонный робот и заявил: «Ваш долг не оплачен». Поскольку у меня был кредит, я перезвонила по этому номеру. Мне сказали, что мой знакомый взял микрозайм в организации «Росденьги» и указал меня как контактное лицо. А я видела его два раза в жизни! Но коллекторов это не волновало. «Он нам должен 16 тысяч рублей, дозвониться до него мы не можем. Если что, с вас спрос будет», — заявили мне.

Девушка сразу заявила звонившим, что не является поручителем, поэтому спрашивать с нее чужой долг они не имеют права. Но коллекторов это не остановило.

Юлия Куликова:

Мне стали названивать разные люди минимум по пять раз в день. Звонили и в 8 утра, и в 11 вечера. Кто-то нормально разговаривал, кто-то грубил, кто-то угрожал. Такого мата я никогда в жизни не слышала! Я говорила, что записываю разговор и обращусь в полицию — им было плевать. Они пугали, что со мной «приедут и разберутся», что у меня отберут имущество приставы. Через месяц таких звонков я начала паниковать.

Девушка с телефоном. СС0

Юлия выяснила, что прекратить звонки можно, если съездить в офис этой организации и написать соответствующее письмо. Такой возможности у нее не было. В итоге девушка пожаловалась по телефону в головной офис этой организации, и ее перестали беспокоить.

Дела «шьют», штрафы растут

Закон, регулирующий отношения коллекторов и заемщиков, вступил в силу в июле 2016 года. И если в 2017 году алтайские суды наказали коллекторов на общую сумму 60 тыс. рублей, то в 2018-м сумма наложенных штрафов составила уже 1 млн 620 тыс. рублей. И эта цифра, скорее всего, вырастет по результатам 2019 года, ведь число обращений от обиженных должников постоянно увеличивается.

При этом 2017 году алтайские приставы направили в суд 13 дел об административных правонарушениях кредиторов и коллекторов. В 2018 году таких дел было уже 40.

За что наказывают коллекторов алтайские приставы:

превышение допустимого числа звонков и сообщений должникам и третьим лицам , беспокойство в ночное время;

беспокойство в ночное время; взаимодействие с третьими лицами без согласия должника;

психологическое давление на должника или его окружение;

введение должника или третьих лиц в заблуждение по поводу последствий невозврата долга;

разглашение сведений о задолженности заемщика ( на его работе , в соцсетях);

на его работе в соцсетях); сокрытие информации о ФИО коллектора , организации , которую он представляет , и кредиторе;

организации которую он представляет и кредиторе; отсутствие предупреждения о ведении аудиозаписи переговоров.

Судебные приставы. r22.fssprus.ru

Страдают не только должники

Когда человек берет кредит или займ, он обязан дать телефонные номера своих родственников или знакомых, которым могут позвонить в случае появления задолженности. Иногда людей заставляют подписывать соглашения, которые дают возможность коллекторам «отрабатывать» все их окружение, вплоть до изучения соцсетей.

В распоряжении altapress.ru оказались записи разговоров сотрудников одного из агентств по взысканию долгов. Многие из них содержат нарушения закона.

Коллектор: Номера родственников сообщите мне, пожалуйста.

Должник: Нет, не сообщу.

Коллектор: А они у меня есть. У меня все данные на вас есть. Разрешите родственникам на работу звонить.

Должник: Нет, не разрешаю.

Коллектор: Да я пошутил, мне и не нужно ваше разрешение.

На самом деле кредитор и коллекторы могут взаимодействовать с окружением должника только при одновременном соблюдении двух условий:

Должник подписал согласие на взаимодействие с третьими лицами в случае просрочки ( его можно отозвать в любое время). Третье лицо не отказывается от общения.

Кредит. Документы. Платеж. СС0

Интересно, что при разговоре с третьими лицами коллекторы зачастую ведут себя более развязно, чем с должниками. Закон никак не регламентирует правила общения с ними, хотя судебные приставы утверждают, что разговоры должны происходить по тому же принципу, что и с заемщиками.

Третье лицо: Надо было всех обзванивать перед тем, когда давали ему кредит, а сейчас уже поздно.

Коллектор: Простите, если заставила вас думать, что кого-то волнует ваше мнение. Это не так. Всего доброго.

Мотивировать — не значит давить

Основная задача коллектора — вынудить человека оплатить долг. Его зарплата напрямую зависит от того, сколько должников ему удастся «наставить на путь истинный». Поэтому взыскателям бывает сложно сдерживать себя и не опускаться до психологического давления, запрещенного законом № 230-ФЗ.

К сожалению, в этом документе до сих пор нет четких критериев того, что можно считать психологическим давлением. Единственный ориентир в этом вопросе — судебная практика. Но она пока не наработана в достаточном количестве — для этого должно пройти два-три года с момента принятия закона.

Нарушение или вариант нормы?

То, что считает давлением должник, не обязательно сочтут за нарушение приставы или суд. Если коллектор «рисует» мрачную картину последствий неуплаты, но при этом ничего не конкретизирует, это может сойти ему с рук.

Коллектор: Вам хотелось бы посмотреть, как люди живут тогда, когда нет ничего? Ни работы, ни денег, ни имущества, ни нормальной одежды, ни еды, ни возможностей, ни хороших отношений? Хотелось бы? Видели бомжей, которые охотятся за недопитыми бутылками? Вы уже дошли до такой безысходности? Или еще нет?

По мнению экспертов портала banki.ru, психологическое давление — это принуждение должника оплатить долг путем запугивания, унижения, оскорбления, шантажа и прочих незаконных действий.

Коллектор: Вот вы 30 дней долг не платите, а ведь за это время уже дважды получали зарплату. А чем вы детей кормите? Может, нам в опеку обратиться?

По закону коллекторы могут заниматься только психологической мотивацией — убеждать человека, что выплата долга в его интересах. То есть, не вынуждать любыми способами, а договариваться.

Коллектор: Для вас сейчас главное — уйти с просрочки. Перезаймите, продайте имущество, сдайте в ломбард золото, технику. Идите, берите еще один займ и оплачивайте наш.

Кредит. СС0

«Телефонные коллекторы» не имеют права угрожать жизни и здоровью должников, их имуществу, а также родным и близким. Запрещено вводить человека в заблуждение по поводу негативных последствий неуплаты.

Коллектор: Если не будете платить, у вас арестуют пенсию на 50%. У меня есть одна такая знакомая. Знаете, как она живет? Она говорит: «Слава богу, люди еще выбрасывают еду в мусорки». Коллектор: Если не внесете оплату, с вами свяжется дядя Боря, бывший сотрудник полиции. Он хорошо знает, как вести себя по отношению к должникам, которые злостно уклоняются от оплаты. Должник: Я уволилась с работы, поэтому пока не могу платить.

Коллектор: Я могу сделать так, чтобы ваш супруг тоже уволился. Назовите место его работы и номер телефона его руководителя.

Не разрешается разглашать данные о долге третьим лицам (работодателю, соседям, родственникам, коллегам должника), а также размещать подобную информацию в интернете и других публичных местах.

Коллектор: Вы не только себе испортите репутацию, но и своим родственникам. Они из-за вас могут потерять работу. Соседи, коллеги, друзья перестанут доверять вам и всей вашей семье.

Подсчет , займ.

Коллекторам нельзя унижать честь и достоинство должника и его близких.

Должник: Я не знаю, когда смогу оплатить долг.

Коллектор: У вас ограниченный словарный запас что ли? Одно и то же, как попка, повторяете.

Обычный цинизм закон не запрещает, хотя это тоже своего рода психологическое давление.

Коллектор: Если обманете меня, что мне делать по отношению к вам? Детьми поклянитесь, что действительно заплатите.

Должник: Конечно, клянусь. Сегодня все, что заработаю, переведу. Третье лицо: Он умер (о должнике, — прим. ред).

Коллектор: Значит, он не попадет в рай с долгами на земле.

Коллекторы просят «ослабить вожжи»

Есть вопросы к обоснованности наказаний и у самих коллекторов. Они просят законодателей разграничить понятия «телефонные переговоры» и «телефонные звонки», расшифровать термины «смс-сообщения» и «голосовые сообщения», а также обозначить критерии психологического давления, сообщает портал bankir.ru.

Коллекторам важно, чтобы понятие «телефонный разговор» характеризовалось как диалог, в котором до заемщика доводят информацию и получают от него обратную связь. По их мнению, прерванные по инициативе должника разговоры не должны приравниваться к полноценному общению. Коллекторы хотят разрешения на повторные звонки в подобных случаях.

Также взыскатели требуют раскрыть в законе термин «психологическое давление» через конкретные действия. Помимо этого, они предлагают информировать должников о смене кредитора через портал госуслуг.

Но, согласно комментариям Федеральной службы судебных приставов, в 2019 году поправки в профильный закон вносить не будут.

Документы. СС0.

Лучшая защита — нападение?

Часто должники или третьи лица сами грубят коллекторам или упражняются в чувстве юмора.

Коллектор: Скоро будете должны не нам, а другим коллекторам, посерьезнее.

Должник: Да ну и удачи этим коллекторам, флаг им в задницу. Коллектор: Вы должны оплатить долг хотя бы частично.

Должник: Частично начну. Не переживайте. Ланнистеры всегда платят по счетам. Коллектор (пишет в соцсети): Просим оплатить долг в течение трех дней.

Должник присылает в ответ песню группы Ленинград «Дорожная».

Такая тактика ни к чему хорошему не приведет. Лучше всего действовать в рамках закона и пользоваться своими правами.

Смартфон. Телефон. СС0

Должник может отказаться от общения с коллекторами. Для этого нужно обратиться к ним с письменным заявлением (через нотариуса или по почте заказным письмом). Это можно сделать по истечении 4-х месяцев с момента возникновения просрочки.

При получении такого отказа кредитор будет иметь возможность взыскивать долг только через суд. Также можно заявить о взаимодействии с коллекторами через представителя (им может быть только адвокат).

Окружению должника приходится сложнее. Иногда бывает достаточно четко озвученного по телефону отказа от сотрудничества. Но чаще всего приходится составлять письменный отказ от взаимодействия и посылать его по почте или e-mail. Его можно составить в свободной форме.

Коллекторы не могут встречаться, звонить и писать заемщикам в ночное время (с 22 до 8 часов в будние дни и с 20 до 9 часов в выходные). Регламентировано и количество телефонных звонков: не более раза в сутки и двух раз в неделю. А вот сообщения и письма можно посылать до двух раз в день и четырех раз в неделю. Личные встречи коллекторы могут совершать не чаще раза в неделю.

Займы , банковские карты. СС0

Куда жаловаться

Обращаться с жалобами на действия коллекторов можно к их работодателю. Факт нарушения легко проверить — все разговоры действительно записываются.

Если это не помогло, стоит написать заявление приставам по месту жительства. Им можно жаловаться на любые действия коллекторов, которые не соответствуют законодательству.

Если жалоба касается действий кредитора, есть смысл дополнительно обратиться в ЦБ РФ, а если идет речь о разглашении персональных данных — в Роскомнадзор.

Цифра

От 5 тысяч до 2 млн рублей — штраф за нарушения законодательства о защите прав и законных интересов должников.