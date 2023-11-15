Как разбогатеть на Житницы - приметы и традиции 15 ноября

Праздник Житницы отмечают на Руси 15 ноября. Православная церковь чтит память мучеников Акиндина и Пигасия, которые были тайными христианами.

Традиции Житницы

Люди продолжали готовиться к холодам, которые стремительно приближались. Они молотили зерно, готовили запасы и складывали их в житницу.

Считалось, что если житница полна, то и душа полна будет. Святых Акиндина и Пигасия считали покровителями житниц. Крестьяне молили их уберечь от огня овины и амбары.

Также 15 ноября посвящали огню. В домах жарко растапливали печи и грелись около них всей семьей. Считалось, что загаданное около печи желание обязательно сбудется.

Хлеб. Зерно. Pixabay.com

Что нельзя делать 15 ноября?

Не стоит покупать дешевые вещи — они быстро придут в негодность.

Нельзя просить людей о чем-либо — их советы не принесут радости.

Запрещено рассказывать чужие секреты — а то наступят несчастья.

Нельзя ломать ветки деревьев — тогда придет беда.

Не рекомендуется употреблять алкоголь и сладкое.

Зерно. Урожай. СС0

Приметы Житницы