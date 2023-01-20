Как сажа бела! Котельную № 10 в Змеиногорске проверит Счетная палата Алтайского края

Несколько лет жители Змеиногорска безуспешно бьются с городской котельной № 10, которая помимо тепла буквально завалила близлежащую с ней территорию золой и сажей. Все жалобы людей, которые с 18 года снега белого не видели и вынуждены дышать вредными выбросами, заканчиваются отписками.

В начале прошлого года, казалось бы, замаячил свет в конце тоннеля, когда министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев на личном приеме уверил активистов, что вопрос улажен. Всему виной бракованное оборудование. Как проинформировали депутата Госдумы Александра Терентьева, Правительством края было выделено 4,6 млн на покупку новых циклонов. В августе 2022-го циклоны установили, но вместе с началом отопительного сезона все вернулось на круги своя. Жители в очередной раз отправили коллективные жалобы в прокуратуру, Роспотребнадзор, Правительство края. Просились снова на личный прием к министру, но «по неизвестной причине, он отказался», — рассказывает заявительница в обращении к Александру Терентьеву. Черно-белая история змеиногорской котельной уже не раз поднималась местными журналистами, но снег рядом с ней по-прежнему остается черным. Как рассказали заявители специалистам Общественной приемной депутата Госдумы, буквально на этой неделе приезжала делегация и делала замеры, но! при отключенной котельной…

Котельная № 10 в Змеиногорске завалила близлежащую с ней территорию золой и сажей. Фото: редакция муниципального СМИ — «Змеиногорский вестник».

Поскольку на региональном уровне найти решение проблемы не получается, Александр Терентьев принял решение подключить федеральные ведомства и направил депутатские запросы в Федеральную службу в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Помимо этого народный избранник направил запросы в краевую прокуратуру и главное управление МВД РФ по Алтайскому краю. А также обратился в Счетную палату Алтайского края с просьбой провести проверку эффективности и целевого расходования денежных средств, выделенных из краевого бюджета на строительство котельной № 10 в Змеиногорске и приобретение дополнительного оборудования для очистки выбросов. Коллегия Счетной палаты края сочла резонной просьбу парламентария. Контрольное мероприятие запланировано на 2023-й год, сообщает Счетная палата.