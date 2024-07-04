Как собрать клубнику так, чтобы она дольше хранилась. Важные правила

В июне открывается сезон клубники, однако длится он всего 3-4 недели. Но не многие знают, что клубнику нужно собирать, соблюдая рекомендации. Altapress.ru рассказывает о важных правилах для сбора клубники.

В какое время суток лучше собирать ягоды

Собирать ягоды лучше всего утром или вечером, когда они прохладные. Не собирайте ягоды после дождя или росы, дождитесь, пока они обсохнут.

Как срезать ягоду

Обязательно срывайте ягоды вместе с плодоножкой. Это значительно продлит срок их хранения.

Какую емкость использовать для сбора

Выбирайте емкости с отверстиями для вентиляции, такие как корзины. Тара должна быть широкой и неглубокой, чтобы ягоды не давили друг на друга и не пускали сок.

Сортировка

При сборе используйте две отдельные емкости. В одну складывайте крупные и плотные ягоды, в другую - мелкие и мятую. Это позволит избежать травмирования ягод при последующей сортировке.

Не мойте ягоду после сбора

Не мойте ягоды после сбора, так как это ускорит их порчу. Грязные ягоды можно аккуратно вытереть кисточкой, чтобы они хранились дольше.

Под кустами разложите слой мульчи, чтобы ягоды меньше загрязнялись. После сбора поставьте клубнику в холодное место.

Что делать, если на ягоде плесень

Если заметили плесень на клубнике, немедленно удалите зараженные ягоды, чтобы плесень не распространилась на остальные.

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