31 марта
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Жизнь

Как стать иконой стиля в яркой одежде. Теплая мода-2023

Не секрет, что большинство женщин и девушек избегают приобретать «кричащие» вещи из-за боязни выглядеть как попугай.

Мода. Красота.
Мода. Красота.
unsplash.com

Однако дизайнер Валерия Утушкина дала несколько полезных советов, как в яркой одежде выглядеть изысканно, более того — стать иконой стиля. Тем более, весна уверенно вступает в свои права.

Девушке со светлыми волосами, голубыми либо зеленоватыми глазами подойдут яркие оттенки голубого, сиреневого или лазурного цветов, пишет mail.ru.

Обладательницам карих глаз следует обратить внимание на глубокие оттенки красного, бирюзового или оливкового.

Брюнеткам с серыми подойдут фиолетовый, малиновый и небесно-голубой цвета.

Яркую вещь нужно «окружить» спокойными деталями. А чтобы создать яркий образ, нужно просто сочетать «родственные» цвета в одном луке.

Между тем большинство россиян верят в существование определенных мифов и стандартов о красоте и моде. Интересно Дольче или Габбана? Тест: насколько хорошо вы ориентируетесь в мире моды.

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