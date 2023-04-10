Как в Барнаульском планетарии отметят День Космонавтики

В культурно-просветительском центре «Планетарий» 12 апреля отметят Всемирный день авиации и космонавтики, сообщили в мэрии Барнаула.

В 10:30, 11:30 и 12:30 в малом зале пройдет всероссийская премьера фильма «Земля глазами Юрия Гагарина». Сеансы бесплатные.

С помощью 3D анимации авторы фильма отобразили в нем все фазы полета «Востока-1». В фильме они использовали подлинную аудиозапись переговоров Гагарина и Королева.

С 14:00 до 14:40 барнаульцев приглашают на дневные наблюдения за Солнцем. На астрономической площадке возле планетария установят солярный телескоп. Наблюдения пройдут только при условии ясной погоды.

С 14:00 до 15:00 для школьников Барнаула проведут «Космический квиз» — интеллектуальную викторину в фойе планетария. Шесть команд учащихся 7−8 классов ответят на вопросы о космонавтике и астрофизике, звездном небе и галактиках.

В выставочном пространстве центра «Планетарий» будут работать две выставки.

Первая из них — передвижная выставка «Земля глазами космонавтов». Материалы для нее предлоставил Алтайский мемориальный музей Г.С. Титова.

Вторая выставка — «Первый: Гагарин и Куба». В нее вошли исторические фотографии поездки Юрия Гагарина на Кубу, которая состоялась в июле 1961 года.

Ранее бесплатные наблюдения за звездами и планетами организовали в Барнауле.