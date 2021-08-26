«Ослабим контроль за имуществом». Как в России изменят систему начисления соцвыплат на детей

3 Кого и чего коснутся изменения?

Прежде всего, правки затронут имущество, принадлежащее претендентам на выплаты. По новым правилам, при назначении так называемых пособий не будут учитывать автомобили в розыске или под арестом. Об этом сообщают Известия со ссылкой на замминистра труда и соцзащиты Ольгу Баталину.

Также условия получения выплат изменятся для беременных, вставших на учет на ранних сроках, и одиноких родителей.