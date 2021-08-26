«Ослабим контроль за имуществом». Как в России изменят систему начисления соцвыплат на детей

В пандемию коронавируса правительство утвердило выплаты на детей от 3 до 7 лет. Получатели сумм должны соответствовать определенным критериям. К примеру, чтобы попасть под госпомощь, семье нельзя иметь в собственности 2 автомобиля. Исключения делают только для многодетных семей, семей с инвалидами и тем, чье авто получено в результате соцподдержки. Транспорт, не снятый с регистрационного учета ГИБДД, также учитывают при назначении ежемесячных выплат.
Выплаты на детей от 3 до 7 лет зависят от доходов семьи и составляют от 50 до 100% регионального прожиточного минимума. Такого же размера они у беременных, вставших на учет до 12 недель беременности, и тех, кто воспитывает детей до 17 лет.
Прежде всего, правки затронут имущество, принадлежащее претендентам на выплаты. По новым правилам, при назначении так называемых пособий не будут учитывать автомобили в розыске или под арестом. Об этом сообщают Известия со ссылкой на замминистра труда и соцзащиты Ольгу Баталину.
Также условия получения выплат изменятся для беременных, вставших на учет на ранних сроках, и одиноких родителей.
Соответствующие правки внесут до конца года, — уточнила Баталина.
Напомним, ранее президент Владимир Путин предложил осуществить единоразовые выплаты по 10 тыс. пенсионерам и по 15 тыс. рублей военнослужащим.