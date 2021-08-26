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Жизнь

«Ослабим контроль за имуществом». Как в России изменят систему начисления соцвыплат на детей

Российский Минтруд предложил скорректировать правила начисления соцвыплат на детей от 3 до 7 лет. Кроме того, поправки затронут одиноких родителей и женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com
1 О каких начислениях идет речь?

В пандемию коронавируса правительство утвердило выплаты на детей от 3 до 7 лет. Получатели сумм должны соответствовать определенным критериям. К примеру, чтобы попасть под госпомощь, семье нельзя иметь в собственности 2 автомобиля. Исключения делают только для многодетных семей, семей с инвалидами и тем, чье авто получено в результате соцподдержки. Транспорт, не снятый с регистрационного учета ГИБДД, также учитывают при назначении ежемесячных выплат.

2 Какой размер у пособий?

Выплаты на детей от 3 до 7 лет зависят от доходов семьи и составляют от 50 до 100% регионального прожиточного минимума. Такого же размера они у беременных, вставших на учет до 12 недель беременности, и тех, кто воспитывает детей до 17 лет.

Беременность. Девушка.
Беременность. Девушка.
Pixabay.com
3 Кого и чего коснутся изменения?

Прежде всего, правки затронут имущество, принадлежащее претендентам на выплаты. По новым правилам, при назначении так называемых пособий не будут учитывать автомобили в розыске или под арестом. Об этом сообщают Известия со ссылкой на замминистра труда и соцзащиты Ольгу Баталину.

Также условия получения выплат изменятся для беременных, вставших на учет на ранних сроках, и одиноких родителей.

Автомобиль, руль, водитель.
Автомобиль, руль, водитель.
Открытые источники в Интернете (СС0)
4 Когда будут изменения?

Соответствующие правки внесут до конца года, — уточнила Баталина.

Напомним, ранее президент Владимир Путин предложил осуществить единоразовые выплаты по 10 тыс. пенсионерам и по 15 тыс. рублей военнослужащим.

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