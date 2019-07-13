Заговоры от боли и прослушивание опер: как в царской России использовали первые телефонные звонки

13 июля 1882 года начали работу первые в Российской империи телефонные станции. Однако тогда пользовались ими не повсеместно и не всегда в привычных нам целях. Подробнее — в материале altapress.ru.

Первая телефонная станция

До открытия станции уже существовало телефонное сообщение. Однако абоненты сами устанавливали между собой линии, которые работали только в две стороны. Например, от городского порта до дома его начальника и обратно.

Первые телефонные станции в царской России заработали в 1882 году, пишет «Коммерсант». Их соорудили для Петербурга и Москвы.

Телефонная станция МАММ/МДФ/russfoto

Спустя 16 лет, в 1898 году эти города связали между собой телефонной линией длиной 660 километров. Ее считали самой длинной в Европе, сообщается в Музеи истории телефона.

Странные разговоры

Первое время новшество особой популярностью не пользовалось, члены царской семьи, например, между собой продолжали традиционную переписку.

Однако все понимали необходимость распространения бесперебойной связи. Тем более, что постепенно к линиям и станциям начали привыкать. И даже стали использовать не только для переговоров.

Так возникли первые прослушивания — опер и постановок Мариинского театра. Также по телефону лечили. По крайней мере, это касалось семьи Романовых. Сын Николая II Алексей был неизлечимо болен — справляться с недугами, лично или по телефону, ему помогал Григорий Распутин, сообщают «Аргументы и факты».

Царский целитель нашептывал на ухо мальчику то ли заговоры, то ли молитвы. И боли Алексея на время унимались, он спокойно засыпал на коленях у матери.

Революция связи

Владимир Ленин МАММ/МДФ/russfoto

До 1917 года телефонная связь в стране развития не получала. Строились новые междугородние связки, однако качество соединения оставляло желать лучшего.

Октябрьская революция поспособствовала тому, что телефонному сообщению начали уделять пристальное внимание.

На заседании Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета в 1918 году Владимир Ленин высказался по поводу необходимости развития всех видов связи: «Социализм без почты, телеграфа и машин — пустейшая фраза».