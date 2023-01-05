Как защитить себя на Федулов день: приметы и традиции 5 января

Традиции Федулова дня
В этот день почитали двух святых: Феодула и Нифонта. Нифонта Кипрского считали защитником от нечистой силы. Он мог изгнать злых духов из людей и домашнего скота. А святого Феодула почитали, как повелителя ветров и защитника от болезней скота.
Чтобы уберечь домашний скот от болезней, люди пекли постные лепешки. В хлеву угощение разламывали на части и скармливали животным, а птицам давали зерно.
По поверью, на Федула могут навести порчу на домашних животных и людей. Поэтому хозяйки пекли печенье в форме коровок, овечек, козочек и птицы. Лакомство сразу заворачивали в полотенце, чтобы злые духи не успели их облизнуть.
Что нельзя делать 5 января?
- Не стоит работать с острыми предметами — порезы от них будут долго заживать.
- Нельзя отдавать долги — иначе скоро снова окажетесь в должниках.
- Женщинам не рекомендуется подшивать подо у платья — так они укоротят себе жизнь.
- Запрещено рассказывать о своих мечтах — а то не сбудутся.
Приметы Федулова дня
- Ветер в этот день к хорошему урожаю.
- Беспокойное поведение кур предвещает метель.
- Лошадь храпит — к снежной буре.
- Погода 5 января покажет, каким будет ноябрь.
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