5 января
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Жизнь

Как защитить себя на Федулов день: приметы и традиции 5 января

В народно-православном календаре 5 января отмечали Федулов день. Его еще называли Федул Зимний и Нифонт. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Традиции Федулова дня

В этот день почитали двух святых: Феодула и Нифонта. Нифонта Кипрского считали защитником от нечистой силы. Он мог изгнать злых духов из людей и домашнего скота. А святого Феодула почитали, как повелителя ветров и защитника от болезней скота.

Чтобы уберечь домашний скот от болезней, люди пекли постные лепешки. В хлеву угощение разламывали на части и скармливали животным, а птицам давали зерно.

По поверью, на Федула могут навести порчу на домашних животных и людей. Поэтому хозяйки пекли печенье в форме коровок, овечек, козочек и птицы. Лакомство сразу заворачивали в полотенце, чтобы злые духи не успели их облизнуть.

Курица, петух, птица.
Курица, петух, птица.
СС0

Что нельзя делать 5 января?

  • Не стоит работать с острыми предметами — порезы от них будут долго заживать.
  • Нельзя отдавать долги — иначе скоро снова окажетесь в должниках.
  • Женщинам не рекомендуется подшивать подо у платья — так они укоротят себе жизнь.
  • Запрещено рассказывать о своих мечтах — а то не сбудутся.
Тишина, молчание.
Тишина, молчание.
СС0

Приметы Федулова дня

  • Ветер в этот день к хорошему урожаю.
  • Беспокойное поведение кур предвещает метель.
  • Лошадь храпит — к снежной буре.
  • Погода 5 января покажет, каким будет ноябрь.

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