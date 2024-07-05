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Жизнь

Какая погода будет в Алтайском крае на выходных

Погода на выходных в Алтайском крае будет совсем не пляжная, сообщает сервис «Яндекс.Погода».

Дождь, лето. Погода.
Дождь, лето. Погода.
СС0

6 июля прогноз погоды обещает жителям края дожди с грозой при температуре +26 градусов.

То же самое будет и 7 июля, только немного теплее — +27 градусов. Ночами будет от +17.

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