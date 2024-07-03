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Жизнь

Дневной зной, град и ливни: какая погода ожидается на Алтае

Дневная жара пока не сдает позиции в Алтайском крае.

Лето. Жарна.
Лето. Жарна.
altapress.ru

Так, 3 июля в регионе прогнозируется температура до плюс 27 градусов тепла, в Барнауле — до 25.

Прогнозируются грозы, град, ливни, шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Направление ветра — южное.

Между тем стало известно, какая погода установится в июле в Западной Сибири. Прогноз на июль уточнили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Этот месяц на большей части южно-сибирских регионов ожидается ближе к климатической норме.

При этом количество осадков будет преимущественно больше нормы.

Аномальная жара в ближайшие недели не вернется. Но ливни с градом и шквалистым ветром по-прежнему не исключены. Умеренное тепло с частным прохождением циклонов и связанных с ними облачностью и осадками будет сохраняться на юге Западной Сибири до конца июля.

А развитие мощной кучево-дождевой облачности со шквалистым усилением ветра, ливнями и градом, можно спрогнозировать только на ближайшие 3-5 дней.

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