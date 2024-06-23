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Туризм

Потомки ледяных великанов. Почему стоит увидеть Каракольские озера на Алтае

Нет ничего лучше, чем верхом на коне проехаться по отрогам хребта Иолго. Потому что так можно любоваться Каракольскими озерами — потомками древних ледяных великанов Алтая.

Каракольские озера.
Каракольские озера.
ru.wikipedia.org, Maksim Teltsov, CC BY 3.0
  • Семь озер появились из-за изменений климата. Ледник то росли, то таяли и в итоге оставили после себя цепь водоемов, расположенных на разных уровнях гигантской горной «лестницы».
  • «Кара» переводится как «чёрный», а «кёль» — озеро.
  • Озера известны уникальным микроклиматом. Нижние окружены горной кедровой тайгой. Там можно встретить марала, косулю, кабаргу или рысь. Верхние раскинулись в альпийских лугах. Ни в тех, ни в других растений и рыбы нет (удочку можно с собой не брать).
Каракольские озера.
Каракольские озера.
ru.wikipedia.org, Cheburgenator
  • Первое Каракольское озеро находится на высоте 1600 метров на дне впадины. Если планируете сделать селфи на фоне кристально чистой воды, приходите рано утром. Днем и вечером она будет казаться черной из-за отражающихся в водоеме скал.
  • Пятое озеро — самое большое и живописное. А седьмое — самое маленькое. Его глубина составляет не больше 1 метра.
  • Второе озеро считается мистическим (тут живут Духи) и славится серебряной водой.
Каракольские озера.
Каракольские озера.
ru.wikipedia.org, Alecsey223
  • Экскурсии проводятся с июня по октябрь. Однако теплую одежду стоит захватить даже в летние месяцы, так как климат в районе Каракольских озер холодный, высокогорный. Подниматься от нижнего озера до верхнего придется пару часов.
  • Купаться здесь могут исключительно моржи. До комфортной температуры не прогревается ни одно из озер — даже в нижнем она не бывает выше 10°C.
Каракольские озера.
Каракольские озера.
ru.wikipedia.org, HiOr

Ксения Паздникова, Дарья Зыкова

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