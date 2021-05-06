Какие дороги перекроют в Барнауле в День Победы

7 мая с 18:30 до 21:00 нельзя будет проехать по нечетной стороне пр. Ленина от ул. Молодежной до Димитрова.
На это время изменятся схемы движения общественного транспорта:
- по маршрутам № 1, 6, 10, 24, 25, 27, 29, 41, 70, 144, 110: …пр.Ленина — ул. Молодежная — пр-кт Социалистический — ул. Димитрова — пр. Ленина, далее по маршрутам; в обратном направлении без изменения,
- по маршрутам № 19, 20, 35, 53, 55, 109, 109оп: …пр. Ленина — ул. Молодежная — пр-кт Комсомольский — ул. Димитрова — пр. Ленина, далее — по маршрутам; в обратном направлении без изменения,
- по троллейбусным маршрутам № 1, 7: …пр. Ленина — пр. Строителей — «ост. пл. Победы», в обратном направлении: «ост. пл. Победы» — пр. Строителей — пр-кт Ленина, далее — по маршрутам.
День Победы в Барнауле.
Дмитрий Лямзин
9 мая, будут закрыты для движения несколько участков улиц:
- по четной и нечетной проезжим частям пр. Ленина от ул. Молодежной до ул. Чкалова с 08:00 до 12:00,
- по четной и нечетной сторонам пр. Ленина от пр. Строителей до ул. Гоголя с 13:00 до 16:00,
- по пр. Социалистическому от пр. Строителей до ул. Молодежной с 08:30 до 13:00,
- по ул. Чкалова от пр. Комсомольского до пр. Ленина с 08:00 до 09:30,
- по пр. Социалистическому от ул. Молодежной до ул. Мерзликина с 08:30 до 20:00,
- по площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул.Чайковского, 21) с 11:00 до 15:00.
- по маршрутам № 1, 10, 24, 25: …пр. Ленина — пр. Строителей — пр. Красноармейский — ул. Ползунова, далее по маршруту, в обратном направлении: …пр. Ленина — разворот на пересечении пр. Ленина с ул. Гоголя — ул. Пушкина — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина, далее — по маршрутам,
- по маршрутам № 29, 35, 53, 144: …пр. Ленина — ул. Советская — пр. Комсомольский — ул. Гоголя — пр. Ленина, далее — по маршрутам; в обратном направлении: …пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Комсомольский — ул. Советская — пр. Ленина, далее — по маршрутам,
- по троллейбусным маршрутам № 1, 7: …пр. Ленина — пр. Строителей — «ост. пл. Победы», в обратном направлении: «ост. пл. Победы» — пр. Строителей — пр. Ленина, далее — по маршрутам,
- по маршруту № 41: …пр. Ленина — пр. Строителей — пр. Красноармейский — ул. Партизанская, далее — по маршруту, в обратном направлении: …ул.Партизанская — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина, далее — по маршруту;
- по маршруту № 6: …пр. Ленина — ул. Советская — пр. Комсомольский — ул. Анатолия — «ост. Элеватор», в обратном направлении: «ост.Элеватор» — ул. Анатолия — пр. Комсомольский — ул. Советская — пр. Ленина, далее — по маршруту,
- по маршрутам № 33, 109, 109оп: …пр. Калинина — пр. Строителей — пр. Красноармейский — ул. Аванесова, далее — по маршрутам, в обратном направлении: …ул.Аванесова — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Калинина, далее — по маршрутам,
- по маршруту № 78: …пр. Комсомольский — ул. Гоголя, далее — по маршруту, в обратном направлении: …пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Комсомольский, далее — по маршруту,
- по маршруту № 19, 20: …пр. Строителей — пр. Красноармейский -разворот на перекрестке с ул. Ползунова — «ост. пл. Спартака»; в обратном направлении: «ост. пл. Спартака» — пр. Красноармейский — пр. Строителей, далее — по маршрутам,
- по маршруту № 55: …"ост. пл. Победы" - пр. Красноармейский — ул. Аванесова, далее — по маршруту; в обратном направлении: …ул.Аванесова — пр. Красноармейский — «ост. пл. Победы»,
- по маршруту № 27, 110: …пр. Строителей — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Социалистический — «ост. пл. Спартака-2», в обратном направлении: «ост. пл. Спартака-2» — пр. Социалистический — ул. Пушкина — пр. Красноармейский — пр. Строителей, далее — по маршруту,
- по маршруту № 70: …пр. Ленина — пр. Строителей — пр. Красноармейский — ул. Гоголя, далее — по маршруту; в обратном направлении: …ул.Гоголя — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина, далее — по маршруту.
- по маршруту № 104ю: …ул.Центральная — пр. Дзержинского — ул. Белинского, далее — по маршруту; в обратном направлении: … ул. Белинского — пр. Дзержинского — ул. Центральная, далее — по маршруту.
Ранее altapress.ru писал, какая погода будет в Алтайском крае на День Победы.