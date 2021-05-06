Какие дороги перекроют в Барнауле в День Победы

7−9 мая в Барнауле будут перекрывать дороги в связи с подготовкой и проведением Дня Победы, сообщили в мэрии.

День Победы в Барнауле.

7 мая с 18:30 до 21:00 нельзя будет проехать по нечетной стороне пр. Ленина от ул. Молодежной до Димитрова.

На это время изменятся схемы движения общественного транспорта:

по маршрутам № 1 , 6 , 10 , 24 , 25 , 27 , 29 , 41 , 70 , 144 , 110: …пр.Ленина — ул. Молодежная — пр-кт Социалистический — ул. Димитрова — пр. Ленина , далее по маршрутам; в обратном направлении без изменения,

6 10 24 25 27 29 41 70 144 110: …пр.Ленина — ул. Молодежная — пр-кт Социалистический — ул. Димитрова — пр. Ленина далее по маршрутам; в обратном направлении без изменения, по маршрутам № 19 , 20 , 35 , 53 , 55 , 109 , 109оп: …пр. Ленина — ул. Молодежная — пр-кт Комсомольский — ул. Димитрова — пр. Ленина , далее — по маршрутам; в обратном направлении без изменения,

20 35 53 55 109 109оп: …пр. Ленина — ул. Молодежная — пр-кт Комсомольский — ул. Димитрова — пр. Ленина далее — по маршрутам; в обратном направлении без изменения, по троллейбусным маршрутам № 1 , 7: …пр. Ленина — пр. Строителей — «ост. пл. Победы», в обратном направлении: «ост. пл. Победы» — пр. Строителей — пр-кт Ленина , далее — по маршрутам.

День Победы в Барнауле. Дмитрий Лямзин

9 мая, будут закрыты для движения несколько участков улиц:

по четной и нечетной проезжим частям пр. Ленина от ул. Молодежной до ул. Чкалова с 08:00 до 12:00,

по четной и нечетной сторонам пр. Ленина от пр. Строителей до ул. Гоголя с 13:00 до 16:00,

по пр. Социалистическому от пр. Строителей до ул. Молодежной с 08:30 до 13:00,

по ул. Чкалова от пр. Комсомольского до пр. Ленина с 08:00 до 09:30,

по пр. Социалистическому от ул. Молодежной до ул. Мерзликина с 08:30 до 20:00,

по площади в районе Дворца культуры «Южный» ( ул.Чайковского , 21) с 11:00 до 15:00.

Движение автобусов и троллейбусов будет организовано по следующим схемам: по маршрутам № 1 , 10 , 24 , 25: …пр. Ленина — пр. Строителей — пр. Красноармейский — ул. Ползунова , далее по маршруту , в обратном направлении: …пр. Ленина — разворот на пересечении пр. Ленина с ул. Гоголя — ул. Пушкина — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина , далее — по маршрутам,

10 24 25: …пр. Ленина — пр. Строителей — пр. Красноармейский — ул. Ползунова далее по маршруту в обратном направлении: …пр. Ленина — разворот на пересечении пр. Ленина с ул. Гоголя — ул. Пушкина — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина далее — по маршрутам, по маршрутам № 29 , 35 , 53 , 144: …пр. Ленина — ул. Советская — пр. Комсомольский — ул. Гоголя — пр. Ленина , далее — по маршрутам; в обратном направлении: …пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Комсомольский — ул. Советская — пр. Ленина , далее — по маршрутам,

35 53 144: …пр. Ленина — ул. Советская — пр. Комсомольский — ул. Гоголя — пр. Ленина далее — по маршрутам; в обратном направлении: …пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Комсомольский — ул. Советская — пр. Ленина далее — по маршрутам, по троллейбусным маршрутам № 1 , 7: …пр. Ленина — пр. Строителей — «ост. пл. Победы», в обратном направлении: «ост. пл. Победы» — пр. Строителей — пр. Ленина , далее — по маршрутам,

7: …пр. Ленина — пр. Строителей — «ост. пл. Победы», в обратном направлении: «ост. пл. Победы» — пр. Строителей — пр. Ленина далее — по маршрутам, по маршруту № 41: …пр. Ленина — пр. Строителей — пр. Красноармейский — ул. Партизанская , далее — по маршруту , в обратном направлении: …ул.Партизанская — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина , далее — по маршруту;

далее — по маршруту в обратном направлении: …ул.Партизанская — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина далее — по маршруту; по маршруту № 6: …пр. Ленина — ул. Советская — пр. Комсомольский — ул. Анатолия — «ост. Элеватор», в обратном направлении: «ост.Элеватор» — ул. Анатолия — пр. Комсомольский — ул. Советская — пр. Ленина , далее — по маршруту,

далее — по маршруту, по маршрутам № 33 , 109 , 109оп: …пр. Калинина — пр. Строителей — пр. Красноармейский — ул. Аванесова , далее — по маршрутам , в обратном направлении: …ул.Аванесова — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Калинина , далее — по маршрутам,

109 109оп: …пр. Калинина — пр. Строителей — пр. Красноармейский — ул. Аванесова далее — по маршрутам в обратном направлении: …ул.Аванесова — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Калинина далее — по маршрутам, по маршруту № 78: …пр. Комсомольский — ул. Гоголя , далее — по маршруту , в обратном направлении: …пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Комсомольский , далее — по маршруту,

далее — по маршруту в обратном направлении: …пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Комсомольский далее — по маршруту, по маршруту № 19 , 20: …пр. Строителей — пр. Красноармейский -разворот на перекрестке с ул. Ползунова — «ост. пл. Спартака»; в обратном направлении: «ост. пл. Спартака» — пр. Красноармейский — пр. Строителей , далее — по маршрутам,

20: …пр. Строителей — пр. Красноармейский -разворот на перекрестке с ул. Ползунова — «ост. пл. Спартака»; в обратном направлении: «ост. пл. Спартака» — пр. Красноармейский — пр. Строителей далее — по маршрутам, по маршруту № 55: …"ост. пл. Победы" - пр. Красноармейский — ул. Аванесова , далее — по маршруту; в обратном направлении: …ул.Аванесова — пр. Красноармейский — «ост. пл. Победы»,

далее — по маршруту; в обратном направлении: …ул.Аванесова — пр. Красноармейский — «ост. пл. Победы», по маршруту № 27 , 110: …пр. Строителей — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Социалистический — «ост. пл. Спартака-2», в обратном направлении: «ост. пл. Спартака-2» — пр. Социалистический — ул. Пушкина — пр. Красноармейский — пр. Строителей , далее — по маршруту,

110: …пр. Строителей — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Социалистический — «ост. пл. Спартака-2», в обратном направлении: «ост. пл. Спартака-2» — пр. Социалистический — ул. Пушкина — пр. Красноармейский — пр. Строителей далее — по маршруту, по маршруту № 70: …пр. Ленина — пр. Строителей — пр. Красноармейский — ул. Гоголя , далее — по маршруту; в обратном направлении: …ул.Гоголя — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина , далее — по маршруту.

далее — по маршруту; в обратном направлении: …ул.Гоголя — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина далее — по маршруту. по маршруту № 104ю: …ул.Центральная — пр. Дзержинского — ул. Белинского , далее — по маршруту; в обратном направлении: … ул. Белинского — пр. Дзержинского — ул. Центральная , далее — по маршруту.

Ранее altapress.ru писал, какая погода будет в Алтайском крае на День Победы.