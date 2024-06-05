Агроном Михаил Воробьев дал рекомендации по выбору клубники на рынке и ее подготовке к употреблению в беседе с « Царьградом ».

Отмечается, что нужно выбирать клубнику, ориентируясь на вкус. Перед тем как попробовать ягоду, ее нужно промыть водой, которую следует принести с собой.

Также рекомендуется узнать, где и кем была собрана клубника и в каких условиях она хранилась. На вопрос о возможности подхватить какую-либо инфекцию от покупной ягоды, специалист ответил утвердительно.

Иногда случается так, что урожай нужно срочно убирать, но тут появляется вредитель или болезнь. В этом случае возникает выбор: дать вредителю или болезни уничтожить часть урожая или все же обработать ядохимикатами вопреки правилам.

Для обработки обычно используются химикаты, которые остаются на поверхности ягоды. Чтобы их смыть, следует замочить клубнику на десять минут в воде, затем слить ее и промыть еще раз.

Ранее сообщалось, что о секретах самой популярной ягоды рассказал эксперт.

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