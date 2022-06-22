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Жизнь

Каким будет лето, рассказал руководитель Гидрометцентра

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд оценил вероятность рекордной жары летом в России.

Лето, жара
Лето, жара
СС0

По его словам, лето в России не будет рекордно теплым в 2022 году, как годом ранее, но погода будет переменчивой, пишут «Известия».

«И такого жаркого лета, как в прошлом году, не прогнозируется, но одновременно погода будет переменчивая. Периоды прохладной погоды будут меняться очень жаркими», — сказал специалист.

Он добавил — в мегаполисах люди тяжело переносят температуру воздуха в районе 30 градусов тепла. Длительный период такой погоды негативно влияет на человека, отметил Вильфанд.

Метеоролог напомнил — лето 2021 года было аномально теплым — его температурные показатели были на три градуса выше многолетних значений, пишет Lenta.ru.

Для летнего сезона, считает Вильфанд, это очень много, потому что средняя температура летом мало изменяется, в отличие от зимы. Специалист также назвал прошлое лето комфортным.

Ранее эксперт назвал температуру выше +27 градусов вредной для здоровья. Какую погоду регионам Сибири пророчат синоптики летом, ранее рассказали эксперты. Прогноз на июль и август синоптики делают пока осторожно, называя его скорее консультацией о возможных аномалиях. Оправданность прогнозных моделей в этом случае составляет 60−70%.

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