Рекорды, нормы, аномалии. Какую погоду регионам Сибири пророчат синоптики летом

Ранняя весна в нынешнем году порадовала жителей сибирских регионов и обескуражила синоптиков. По своей засушливости превзойти рекордный 2020 год она не смогла, но вошла в пятерку самых знойных за всю историю наблюдений. Об этом на прошлой неделе, в ходе пресс-конференции в ТАСС, рассказала Анна Лапчик, начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей. Синоптик сделала прогноз на ближайшие летние месяцы и объяснила, чего стоит опасаться.

Почему весна была аномальной

Весна в Сибири в 2022 году выдалась не только жаркая, но и ранняя. Температурный порог, при котором воздух прогревается выше нуля градусов, наступил в регионе на 1−1,5 недели раньше обычного.

Аномально быстро наступило и «лето» — его приход синоптики связывают с другим показателем, когда средняя температура воздуха поднимается выше +15 градусов. Нынешней весной это произошло аж на две-три недели раньше обычного.

Надо сказать, что жара в этом году властвовала по полной программе. Во второй и третьей декаде мая средние значения температуры воздуха превысили норму на +5 — +8 градусов. Для многих регионов Сибири они вошли в пятерку самых высоких за все годы наблюдений.

Цветение. Весна. СС0

Дождей весной катастрофически не хватало. Исключение составила только Томская область, где переваливший через уральские горы майский циклон, принес осадки до 18 мм.

Анна Лапчик,

начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

А вот в южных регионах — Кемеровской, Новосибирской областях, Алтайском крае и Республике Алтай осадков практически не было. В связи с этим циклоном было только усиление ветра. Иногда к нам выходили циклоны из средней Азии, но запасов влаги в них было мало. С учетом того, что влажность воздуха была относительно низкой, облакам не хватило силы, чтобы осадки могли сформироваться и долететь до земли.

Синоптик отмечает: всю весну погода в Сибири была под властью дуновений Азии — теплый воздух из Казахстана делал свое дело.

Лето , жара СС0

Жителям европейской части страны повезло меньше — весна в Москве и в близлежащих регионах оказалась на редкость холодной. Малоподвижный высотный циклон — воронка высотой до 5 км — все время подкачивал воздух из бассейна Северного Ледовитого океана и мешал проникновению тепла.

Сейчас положение дел в европейской и азиатской частях страны поменялось.

Почему так сильно похолодало

Календарное лето в Сибири началось совсем не по-летнему. Анна Лапчик объяснила: проникновению теплого воздуха с территории Южной Азии мешают блокирующие процессы. Таким образом, весь сибирский регион остается под властью северных арктических ветров, несущих прохладу.

Так, в первой декаде летнего месяца температура воздуха в Новосибирской области ожидается ниже нормы на 2−4 градуса. В Томской области будет еще холоднее. В Алтайском крае и Республике Алтай воздух прогреется до средних многолетних значений.

Дождь. Михаил Хаустов

Вместе с холодом в Сибирь нагрянули и заморозки. В северной части Томской области на прошлой неделе даже выпал снег.

В Алтайском крае аналогичных явлений не ожидается, однако заморозки на почве вполне возможны вплоть до 10 июня. Анна Лапчик рассказала, что сельскохозяйственным культурам особого вреда они не нанесут, а вот садоводам надо быть аккуратнее. Есть вероятность, что неукоренившаяся рассада может пострадать.

Из хороших новостей — похолодание пришло ненадолго. Уже к концу первой декады июня гребень тепла с европейской части страны начнет продвигаться на восток, и в Сибирь вновь вернется тепло. Ожидается, что в июне на Алтае это будет последняя волна холода.

Солнце. Туман. Лучи СС0

Каким будет остальное лето

Прогноз на июль и август синоптики делают пока осторожно, называя его скорее консультацией о возможных аномалиях. Оправданность прогнозных моделей в этом случае составляет 60−70%.

По предварительным данным, в июле температура ниже нормы будет на большей части Томской области, остальная Сибирь будет держаться в пределах нормы.

Анна Лапчик,

начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

Дефицит осадков сохранится по большей части Новосибирской области, южной половине Кемеровской области и почти по всем районам Алтайского края.

Засуха. CC0

Август для нашего региона будет уже дождливее, по крайней мере, такой прогноз синоптики дают для северо-западных территорий края.

Чего ожидать аграриям

Агрометеорологический прогноз для сельхозпроизводителей Сибири пока неутешительный. Мало того, что весна была ранней и жаркой, так еще и лето обещает быть таким же — дождей — минимум, пекла и зноя — максимум.

Уже в мае в некоторых районах Алтайского края наблюдались проявления почвенной засухи — явление крайне опасное, особенно на ранних стадиях вегетации. А на отдельных метеостанциях региона были побиты рекордные показатели по температуре воздуха.

Солнце , закат. CC0

Неудивительно, что при такой погоде регион захлестнули пыльные вихри, которые прошли в Кытмановском, Бийском районах и даже вблизи Барнаула. Синоптики говорят: ничего сверхъестественного в этом нет — пылевые вихри в летний период можно наблюдать и в городе, и на открытой природной местности.

Анна Лапчик,

начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

В условиях засушливой погоды, когда в дневные часы воздух сильно прогревается и активно поднимается вверх, он может с собой поднимать частицы земли, которые иссушились до состояния пыли.

Когда было еще сложнее

В предыдущие два года Алтайский край, можно сказать, ходит по лезвию бритвы — засуха сначала быстрым темпом набирала обороты, захватывала часть районов, но катастрофического ущерба в итоге не наносила. Страдали за всех лишь степняки, впрочем, давно к таким условиям привыкшие.

Засуха , поле. Жара. CC0

В последний раз чрезвычайную ситуацию в крае объявляли в 2018 году, и то не по причине засухи, а напротив, из-за аномальных дождей. Тогда, в конце мая, яровой сев был произведен лишь на 71% площадей, хотя традиционно к этому времени он уже завершался.

Наиболее тяжелая ситуация складывалась на территориях, расположенных в поймах Чарыша и Алея. Всю весну аграрии не могли выйти в поля, техника попросту тонула в грязевой трясине.