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Жизнь

Камень с глазами: актер «наехал» на Шварценеггера за русскую речь в боевике

Народный артист России Владимир Машков выступил на фестивале «Таврида» в Крыму.

Арнольд Шварцнеггер.
Арнольд Шварцнеггер.
asemen0v.blogspot.ru

На форуме обсуждали проблемы России в условиях санкций, пишет rueconomics.ru.

Машков порассуждал о национальном языке.

Также он спросил у зрителей, в каком фильме зарубежный актер достоверно сыграл русского человека. Кто-то привел в пример голливудский фильм «Красная жара», где Шварценеггер исполнил роль капитала московской милиции.

«Никогда! Этот камень с глазами, не имеющий никакого отношения к актеру, не сможет ни воспроизвести, ни понять значение русских слов! Вот в чем дело! Мы разные и ведем себя по-разному. Мы двигаемся по-другому, у нас другой напор», — ответил Машков.

Фильм «Красная жара» вышел в период перестройки — в 1988 году. В нем также снялся эмигрировавший из СССР в США Савелий Крамаров.

Ранее сообщалось, что Шварценеггер готов стать лидером сопротивления при инопланетном вторжении. возглавил список знаменитостей, которым телезрители бы доверили руководство Землей при атаке гуманоидов.

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