Камень с глазами: актер «наехал» на Шварценеггера за русскую речь в боевике

На форуме обсуждали проблемы России в условиях санкций, пишет rueconomics.ru.

Машков порассуждал о национальном языке.

Также он спросил у зрителей, в каком фильме зарубежный актер достоверно сыграл русского человека. Кто-то привел в пример голливудский фильм «Красная жара», где Шварценеггер исполнил роль капитала московской милиции.

«Никогда! Этот камень с глазами, не имеющий никакого отношения к актеру, не сможет ни воспроизвести, ни понять значение русских слов! Вот в чем дело! Мы разные и ведем себя по-разному. Мы двигаемся по-другому, у нас другой напор», — ответил Машков.