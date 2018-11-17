Канал НТВ рассказал, как барнаулец заставил жену огородить его квадратные метры в некогда общей квартире

Жительница Барнаула Жанна Викторова, которая живет в квартире с дочерью — инвалидом по зрению, огородила часть жилья красно-белыми лентами. Это — территория ее бывшего мужа, который пытался принудить экс-супругу платить ему арендную плату за его квадратные метры. Эту историю рассказал телеканал НТВ в программе «ЧП».

Бывший муж Викторовой уже давно живет в новой семье, а сама женщина осталась в их некогда общей однокомнатной квартире. Мужчине не понравилось, что экс-семья пользуется его квадратными метрами. Он подал в суд, чтобы обязать бывшую жену платить аренду за пользование его долей. Женщине пришлось пометить чужие границы в квартире специальными лентами.

Жанна Викторова:

Здесь ни сантиметра лишнего мы на долю Викторова Олега не наступаем. Вот здесь вот так (огибая угол дивана) мы можем пройти, чтобы не наступить на его долю, чтобы пройти, например, на балкон.

Эту квартиру в 32 кв. метра тогда еще супруги взяли в ипотеку. У каждого — ½ доли. После развода муж отказался продать женщине свою часть или переписать ее на ребенка. Межевание квартиры проводила целая выездная коллегия судей, адвокаты и эксперты. С рулеткой, линейками, таблицами и протоколами судебное заседание продолжалось несколько часов. Пришлось сделать и перестановку, чтобы ни диван, ни письменный стол на чужую границу не заходили. Между тем Олег Викторов уверяет, что женщина ломает комедию. Он якобы все обязательства выполняет.

Олег Викторов:

Я на десять лет сейчас перекрыл ипотеку, досрочными платежами сократил. Я плачу алименты, по алиментам долгов нет. А она мне даже ребенка не дала за все это время ни разу.

Но иски на взыскание с экс-супруги арендной платы все же оказались в суде. Первый процесс Жанна проиграла, теперь должна бывшему мужу 50 тысяч рублей. Но платить нечем, из-за чего судебные приставы наложили арест на ее автомобиль. Недавно супруг подал второй иск, его удалось отклонить. Коллегия на этот раз не нашла доказательств того, что мать с ребенком заходят на чужую территорию.

Адвокат Жанны Викторовой считает, что в квартире нельзя выделить долю, нельзя жилье разделить, а значит, арендные правоотношения в принципе невозможны.