Томенко не имеет отношения к Telegram-каналу, где предположили создание Алтайской Народной Республики

Ранее в Telegram появились каналы, в которых контент подается от имени губернатора Томенко.
При этом сообщения в канале, где на данный момент более 120 подписчиков, носят провокационный характер. Например, заявлена возможность создания Алтайской Народной Республики.
Пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев сообщил, что глава региона не имеет никакого отношения к подобным каналам.
«Официально заявляю, Виктор Томенко не вел и в настоящее время не ведет никаких Телеграм-каналов. Все анонимные каналы с фамилией Томенко в названиях не имеют к губернатору Алтайского края никакого отношения. Официальные аккаунты губернатора — в социальных сетях „ВКонтакте“ и „Одноклассники“», — подчеркнул он.
Напомним, свой Telegram-канал есть у краевого правительства. Томенко — один из 12 российских глав регионов, которые на данный момент не имеют канала в мессенджере.