23 марта
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Жизнь

Томенко не имеет отношения к Telegram-каналу, где предположили создание Алтайской Народной Республики

В правительстве Алтайского края сообщили, что губернатор Виктор Томенко не имеет своего канала в мессенджере Telegram.

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края.
Виктор Томенко, губернатор Алтайского края.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Ранее в Telegram появились каналы, в которых контент подается от имени губернатора Томенко.

При этом сообщения в канале, где на данный момент более 120 подписчиков, носят провокационный характер. Например, заявлена возможность создания Алтайской Народной Республики.

Пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев сообщил, что глава региона не имеет никакого отношения к подобным каналам.

«Официально заявляю, Виктор Томенко не вел и в настоящее время не ведет никаких Телеграм-каналов. Все анонимные каналы с фамилией Томенко в названиях не имеют к губернатору Алтайского края никакого отношения. Официальные аккаунты губернатора — в социальных сетях „ВКонтакте“ и „Одноклассники“», — подчеркнул он.

Напомним, свой Telegram-канал есть у краевого правительства. Томенко — один из 12 российских глав регионов, которые на данный момент не имеют канала в мессенджере.

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