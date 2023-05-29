29 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Капитальный ремонт проведут на мосту на Чуйском тракте за 49 млн рублей

Конкурс на проведение капитального ремонта моста на Чуйском тракте объявили на сайте госзакупок. Начальная цена - 49 млн рублей.

Строительные работы на гребном канале.
Строительные работы на гребном канале.
Анна Зайкова

Капитальный ремонт проведут на мосту через реку Высельская Уба на автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт".

Участок дороги лежит по маршруту Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией, подъезд к озеру Телецкому, Республика Алтай.

Согласно документ, работы на мосту должны быть закончены до 30 декабря 2025 года.

Заказчик федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" федерального дорожного агентства".

Начальная цена заказа - 49 млн рублей.

Ранее за полмиллиона рублей в АлтГУ установили мемориальную доску первому ректору.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость