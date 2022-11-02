Картель по поставке медицинского оборудования выявили на Алтае

Картель по поставке медицинского оборудования выявили в Республике Алтай, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Картельный сговор выявили на закупках регионального Минздрава для нужд республиканской больницы.

Ведомство проводило тендер на поставку операционных микроскопов. Начальная цена контракта составила 17,3 млн рублей. В аукционе участвовали две компании — из Томска и Москвы.

После подачи ценовых предложений она снизилась до 17 040 500 рублей (на 1,5%). По этой стоимости заключили контракт, но торги заинтересовали антимонопольщиков.

Выяснилось, что первые и вторые части заявок от обоих участников — идентичные по содержанию и стилистике. Также отмечается, что их подали с одного IP-адреса.

На аукционе фирмы сделали по два шага и понизили начальную цену.

Доводы ведомства подтвердил Арбитражный суд Республики Алтай. Фирмам грозят крупные штрафы.