Кассационный суд проверил суровость наказания для бывшего главного алтайского антикоррупционера

Сторона защиты пожаловалась, что наказание слишком суровое. Надвоцкий получил 6 лет лишения свободы строгого режима.
Кассационный суд проверил доводы адвоката и счел их неубедительными, а приговор — справедливым, сообщили в краевой прокуратуре. Наказание оставили без изменений.
Дело Надвоцкого
С 2016 по 2018 год Вадим Надвоцкий получил взятку в особо крупном размере от исполнительного директора двух аффилированных между собой компаний, которые торговали моторным топливом. Взятка предназначалась за покровительство.
В частности, УЭБиПК по указанию Надвоцкого не реагировало на нарушения и противоправные действия работников фирм, не проводило проверок и розысков, а в случаях их проведения — уголовные дела не возбуждали.
Таким образом, Надвоцкий через знакомого Гречишкина на протяжении трех лет частями получил взятку от директора коммерческих организаций на общую сумму 12 млн 900 тысяч рублей.
В ноябре 2018 года взяточников задержали. В ходе следствия Надвоцкий полностью признал свою вину.
В начале октября 2019 года уголовное дело в отношении посредника Гречишкина передали в суд.
Во исполнение мер по обеспечению гражданского иска, следователь наложил арест на имущество и денежные средства Надвоцкого на общую сумму 17 482 000 рублей и 2 000 долларов США.