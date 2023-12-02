Катания на хаски и 50-килограммовый пряник. Чем заняться в Барнауле в первые выходные декабря

- В субботу и воскресенье на спортплощадках в Центральном районе можно посетить бесплатные тренировки. С 12:00 до 14:00 — на ул, Мира 11. С 17:00 до 19:00 — на ул. Житомирской 26а.
- 2 декабря в филармонии выступит заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов. Он споет любимые романсы Казанова. Симфонический оркестр сыграет старинные романсы России, Италии, Испании и Франции. Начало в 17:00.
- Также 2 декабря можно сходить в гости к деду Морозу. Тут будут катать на лошадях и хаски.
Праздник для любителей сибирских хаски.
Анастасия Гамаюнова
- В 17:00 в субботу откроют «Зимний городок» у ТРЦ Galaxy. Обещают конкурсы и подарки. Вход на каток — бесплатный.
- 3 декабря в галерее «Республика ИЗО» состоится концерт «Вечно прекрасная Ave Maria». В программе вечера — персональная выставка Народного художника России Михаила Будкеева и хорошая музыка. Мероприятие продлится с 13:00 до 19:00.
Заказник "Лебединый", 1 декабря 2019 года.
Ирина Пергаева
- На озере Светлое открывается «Алтайская зимовка». 2 и 3 декабря можно съездить в заказник «Лебединый». Праздник пройдет и в Барнауле.
- 3 декабря в парке «Центральный» с 13:00 пройдет квест, а в 14:00 начнется барабанное шоу и фестиваль горячих напитков. Всем гостям перепадет по чашечке и кусочку пряничного озера (кондитеры собираются испечь пряник весом 50 кг!). Также будет работать ремесленная ярмарка, гастрозона с горячими блинами, травяным чаем, пловом и шашлыком.