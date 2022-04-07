7 апреля
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Жизнь

Каждый второй барнаулец готов работать только четыре дня в неделю

Введение 4-дневной рабочей недели поддерживает каждый второй барнаулец — 52% заявили об этом, судя по опросу сервиса SuperJob. Каждый третий (31%) выступает против сокращения рабочей недели — это, по их мнению, снизит их доходы.

Работа в офисе
Работа в офисе
СС0

65% барнаульцев убеждены, что за 4 рабочих дня вполне справятся со своим объемом работы. Только каждый четвертый (24%) заявил об обратном.

Опрос был создан после предложения замглавы Федерации независимых профсоюзов Александра Шершукова о сокращении рабочей недели с 5 до 4 дней.

Шершуков считает, что это поможет сохранить рабочие места в условиях санкций и экономической нестабильности.

Однако в подавляющем большинстве барнаульских компаний (88%) такая возможность даже не обсуждалась, а еще в 8% организаций сочли 4-дневную рабочую неделю недопустимой.

Судя по комментариям, пока бизнес не видит необходимости в сокращении продолжительности рабочего времени. Лишь 1% работодателей уже ввели 4-дневную рабочую неделю, а еще 3% обсуждали это и допустили применение такой меры в случае необходимости.

Опрос SuperJob проводил в период с 30 марта по 6 апреля 2022 года.

Ранее в Госдуме и Совфеде предложили дать россиянам 10 выходных в мае.

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