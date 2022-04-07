Каждый второй барнаулец готов работать только четыре дня в неделю

65% барнаульцев убеждены, что за 4 рабочих дня вполне справятся со своим объемом работы. Только каждый четвертый (24%) заявил об обратном.
Опрос был создан после предложения замглавы Федерации независимых профсоюзов Александра Шершукова о сокращении рабочей недели с 5 до 4 дней.
Шершуков считает, что это поможет сохранить рабочие места в условиях санкций и экономической нестабильности.
Однако в подавляющем большинстве барнаульских компаний (88%) такая возможность даже не обсуждалась, а еще в 8% организаций сочли 4-дневную рабочую неделю недопустимой.
Судя по комментариям, пока бизнес не видит необходимости в сокращении продолжительности рабочего времени. Лишь 1% работодателей уже ввели 4-дневную рабочую неделю, а еще 3% обсуждали это и допустили применение такой меры в случае необходимости.
Опрос SuperJob проводил в период с 30 марта по 6 апреля 2022 года.
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