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Жизнь

Каждый второй россиянин не знает авторов первой славянской азбуки

Практически каждый второй россиянин не знает, кто является автором первой славянской азбуки, согласно результатам ВЦИОМ. Об этом сообщает "Мел".

Буквы, шрифт
Буквы, шрифт
СС0

По результатам опроса ВЦИОМ, не знают историю славянской письменности 56%. Создателей славянского алфавита Кирилла и Мефодия назвали четверо из десяти россиян - 41%.

Всего 3% решили угадать авторов алфавита. Самыми популярными кандидатами на гордое звание авторов славянской письменности стали Ярослав Мудрый, князья Борис и Глеб, Михаил Ломоносов и Владимир Даль.

Половина всех опрошенных россиян считает, что нормой современного русского языка должны быть правила из словарей - 50%. Сторонниками "словарной" речи чаще всего были граждане с высшим образованием и столичные жители.

37% россиян, напротив, придерживаются мнения, что нормой современного русского языка должно считать то, как говорит большинство жителей нашей страны.

Ранее стало известно, что каждый третий россиянин верит в восстание машин.

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