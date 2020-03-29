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Жизнь

Кинокритики назвали фильм, обязательный к просмотру во время пандемии

Кинокритик издания Collider Элли Гэммилл рассказала, какие фильмы стоит пересмотреть во время карантина, чтобы перестать переживать. По ее мнению, идеальный вариант — постапокалиптический боевик «Война миров Z» с Брэдом Питтом в главной роли, пишет evo-rus.com.

«Война миров Z».
«Война миров Z».
Кадр из фильма

Гэммилл считает, что «Война миров Z» — единственная кинолента, которая поможет расслабиться в условиях пандемии коронавируса.

Кинокритик утверждает, что фильм актуален из-за того, что в нем показана «сюрреалистическая реальность», в которой события развиваются почти так же, как и в настоящее время, во время вспышки Covid-19. «Война миров Z» рассказывает историю бывшего сотрудника ООН, оказавшегося в эпицентре зомби-апокалипсиса. При этом режиссер боевика предлагает решение проблемы.

«Плюс в этом фильме есть Брэд Питт. А с ним все становится лучше», — говорит Элли Гэммилл.

Ранее киностудия имени Горького объявила о начале съемок документального телесериала «ВиRus» — о всемирной пандемии и тех, кто ей противостоит.

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