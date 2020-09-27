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Жизнь

Кинотеатры в России могут снова закрыться

Ассоциация владельцев кинотеатров предупредила о закрытии кинотеатров в связи с ростом числа заболевших короновирусной инфекцией. Вторая волна добьет отрасль, уверены владельцы залов, пишет РБК.

Кино.
Кино.
СС0

В ассоциацию входят крупнейшая в России Объединенная сеть кинотеатров («Синема Парк», «Формула кино» и «Кино Окко»), «Премьер Зал», «Пять звезд», региональная киносеть «Люмен Фильм» и другие.

По словам председателя Ассоциации Олега Березина, с линейным персоналом кинотеатров заключаются краткосрочные контракты, в которых учитываются особые условия на случай нового карантина и приостановки деятельности.

Особое внимание кинотеатры сейчас уделяют формированию запасов продукции для кинобаров: после закрытия в марте пришлось утилизировать продукты и напитки со складов из-за истечения срока годности. Кроме того, собственники кинозалов начинают сейчас выплачивать отложенные до осени обязательства по кредитам.

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