Кинотеатры в России могут снова закрыться

В ассоциацию входят крупнейшая в России Объединенная сеть кинотеатров («Синема Парк», «Формула кино» и «Кино Окко»), «Премьер Зал», «Пять звезд», региональная киносеть «Люмен Фильм» и другие.
По словам председателя Ассоциации Олега Березина, с линейным персоналом кинотеатров заключаются краткосрочные контракты, в которых учитываются особые условия на случай нового карантина и приостановки деятельности.
Особое внимание кинотеатры сейчас уделяют формированию запасов продукции для кинобаров: после закрытия в марте пришлось утилизировать продукты и напитки со складов из-за истечения срока годности. Кроме того, собственники кинозалов начинают сейчас выплачивать отложенные до осени обязательства по кредитам.