Киноуроки для школьников проводит «Единая Россия» в Алтайском крае

Одним из первых к проекту «Киноуроки в школах России» присоединился барнаульский лицей № 3. Там юнармейцы глазами мальчика — героя фильма «Навсегда» увидели ужасы Великой Отечественной войны, а старшеклассники посмотрели фильм о взаимопомощи «Пять дней» и договорились вместе делать добрые дела. На показе этой короткометражки побывала координатор партийного проекта «Новая школа» в Алтайском крае, председатель комитета по социальным вопросам и молодежной политике Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева .

Проект «Киноуроки в школах России» — одно из направлений реализации федерального проекта единороссов «Новая школа». Главная миссия игровых короткометражек — показать детям, насколько важно проявлять доброту, милосердие, ответственность, благородство, патриотизм, они учат думать, анализировать свои поступки и отношение к людям.

— Фильмы на доступном детям языке рассказывают жизненные истории их сверстников. Это доходчивее, чем назидание взрослого человека о морали или милосердии. Формат очень интересный, будем предлагать школам по всему краю присоединяться к проекту, — рассказала Марина Понкрашева.

Курирует реализацию этого направления партпроекта в регионе заместитель директора по воспитательной работе барнаульского лицея № 3 Марат Галиев.

— Каждый киноурок включает три этапа: просмотр фильма, обсуждение и социальную практику — совершение доброго дела. Если мы посмотрели фильм о волонтерстве, то можем создать в школе волонтерский отряд, если говорим о помощи ветеранам, то идем и помогаем ветеранам. В этом главная особенность проекта, — отметил Марат Галиев.

Так, после просмотра и обсуждения фильма «Пять дней» о том, как мальчик, живший только для себя, начал помогать людям, ученики 9 — 11 классов лицея решили вместе выйти на уборку снега.

— Хочется делать намного больше, чем я делаю сейчас, каждый день совершать все больше и больше хороших поступков, — поделился впечатлениями от киноурока ученик 11 «А» класса Павел Дранкович.

Проект «Киноуроки в школах России», направленный на развитие системы воспитания подрастающего поколения, запущен «Единой Россией» по всей стране совместно с Центром развития интеллектуальных и творческих способностей «Интелрост». К реализации проекта уже подключились более 10 тысяч образовательных организаций. Для учеников 1 — 11 классов создано 99 короткометражек о справедливости, искренности, дружбе и других духовно-нравственных понятиях.