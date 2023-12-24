Киркорова хотят лишить звания из-за скандальной вечеринки

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил лишить Филиппа Киркорова звания Народного артиста России.

Это — из-за участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, указывает Газета.Ru.

Адвокат Киркорова — Александр Добровинский — выразил мнение, что общественник просто пытается «сделать себе имя» за счет известного певца.

Однако лишить певца статуса Народного артиста юридически невозможно.

Бородин уже "засветился" с подобными предложениями — жаловался на Аллу Пугачеву, Валерия Меладзе и других деятелей культуры.

А депутат Госдумы Мария Бутина обратилась в несколько министерств России с просьбой провести проверку вечеринки блогера Насти Ивлеевой.

По мнению депутата, "голая вечеринка" не соответствует закону о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а также указу президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Ранее мы рассказывали, что известно о "голой вечеринке" Ивлеевой и как на это отреагировали звезды.