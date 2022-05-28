Китай отказал в полетах Boeing и Airbus российских авиакомпаний

Запрет объясняют тем, что в мае авиавласти Китая попросили все авиакомпании актуализировать электронные досье, то есть сведения о самолетах, собственниках авиакомпаний, договорах на наземное обслуживание и так далее. Это стандартная процедура, но недавно Китай внес в нее корректировки.
Российские перевозчики обновили информацию, но власти Китая запросили подтверждающие данные, что импортные самолеты российских перевозчиков официально сняты с регистрации за рубежом.
Таких документов авиакомпании представить не смогли и, соблюдая международное авиазаконодательство, китайцы отказали в полетах Boeing и Airbus «с двойной регистрацией».
Представитель Росавиации отказался от комментариев по этому вопросу.
По словам источника, требования по «чистоте» самолетов с точки зрения регистрации предъявляют и другие страны, например, Турция.
В середине марта президент России Владимир Путин подписал закон, которые разрешает регистрировать права на иностранные самолеты, взятые в лизинг российскими авиакомпаниями.