Клещи точно проснулись в Алтайском крае

В Алтайском крае начался сезон активности клещей — 3 апреля зарегистрировали первый случай.

Клеща обнаружили на ребенке в Бийске. Пострадавшему ввели иммуноглобулин и установили медицинское наблюдение, сообщает краевой Роспотребнадзор.

В управлении начали готовиться к акарицидным обработкам территорий края. В адрес администрации Барнаула, владельцев баз отдыха, туристических баз, санаториев, парков выдали предписания о расчистке территорий, энтомологической экспертизе и, при обнаружении клещей, акарицидной обработке.

Пик активности клещей прогнозируется в мае.

В Республике Алтай первый в этом году клещ впился в женщину 28 марта.