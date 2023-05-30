30 мая
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Жизнь

Ключевой момент. Евгения Боровикова взялась за спасение природных озер вблизи Барнаула

Жители барнаульских поселков Ягодное и Черницк обратились в депутату АКЗС Евгении Боровиковой с аналогичными коллективными просьбами — спасти природные озера, которые ранее располагались вблизи поселений. Ныне там свалка, нарезка участков под строительство но никак не любимое место отдыха.

Евгения Боровикова взялась за спасение природных озер вблизи Барнаула.
Евгения Боровикова взялась за спасение природных озер вблизи Барнаула.
Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ.

В нашем поселке Ягодное некогда были природные озера Лесное и Касаткино. Озера питались родниками, в них водилась рыба, по берегам гнездились дикие утки, у каждого был подход к воде в виде песчаного пляжа, — с грустью вспоминают местные жители любимые места для отдыха и детей и взрослых.

Евгения Боровикова взялась за спасение природных озер вблизи Барнаула.
Евгения Боровикова взялась за спасение природных озер вблизи Барнаула.
Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ.

Но после того, как в 90-е годы их пытались чистить и углублять, нарушили экосистему. И теперь ключи больше не бьют, водоемы заросли растительностью и мусором. Под обращением к Евгении Боровиковой, в котором жители Ягодного просят помочь восстановить природные озера, подписались почти 90 человек.

В Черницке ситуация схожая — помимо любимого места для летнего досуга, водоем рядом с поселком выполнял стратегическую функцию — "резервуара с водой для наполнения пожарных машин", — пишут заявители. Под обращением к Боровиковой — "помогите спасти озеро!", подписалось 65 местных жителей.

Евгения Боровикова взялась за спасение природных озер вблизи Барнаула.
Евгения Боровикова взялась за спасение природных озер вблизи Барнаула.
Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ.

Депутат уже получила ответ из краевого Министерства природных ресурсов, что эти вопросы находятся в ведении муниципалитета. Теперь депутат требует от барнаульских чиновников разобраться со сложившейся ситуацией и восстановить природную экосистему вблизи поселков.

Более того, Евгения Боровикова вместе с депутатом Барнаульской городской Думы от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ Степаном Лютовым съездили посмотреть на бывшие живописные озера. От живописности, да и от озер, не осталось и следа.

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