Когда будет конец света 2019: СМИ сообщают о расшифровке древнего пророчества

Конец света в 2019 году, назначенный на 1 февраля, не состоялся. Теперь в интернете обсуждают новую дату апокалипсиса. СМИ пишут об ученом Дэвиде Монтейне, который изучил древние тексты и объединил библейские пророчества с календарем майя. Рассказываем, что об этом известно и стоит ли бояться конца света в 2019.

Что за пророчество?

В начале года СМИ облетело новое пророчество о конце света. Сообщается, что некий ученый по имени Дэвид Монтейн (или Дэвид Монтень) изучил древние тексты и пришел к выводу о том, что нашу планету ждет конец света в 2019 году, пишет mk.ru.

Монтейн утверждает, что под воздействием других планет на Земле начнут происходить природные катаклизмы и техногенные катастрофы. В результате крупнейшие города Земли будут разрушены.

Уточняется, что подобное положение небесных тел происходит раз в несколько тысяч лет.

Дэвид Монтейн назвал новую дату конца света — 21 декабря 2019 года.

Планета. Космос СС0

Издание holmtain.ru уточняет: исследователь пришел к выводу, что люди неправильно истолковали конец календаря майя. Это было только «начало конца»: с этого момента начался семилетний период бедствий.

Монтейн считает, что эти бедствия предсказаны в Библии. Ученый говорит, что апокалипсис также описан в древних индийских и египетских текстах.

Космос. Астероиды. Звезды СС0

Что известно о Дэвиде Монтейне?

По данным holmtain.ru, несколько лет назад «эксперт» предсказал пришествие антихриста в 2016 году.

Согласно ozon.ru, его перу также принадлежит книга «Нострадамус и III мировая война».

Астрономия. Планета. Космос СС0

Будет ли конец света в 2019 году?

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Однако скорее всего в ближайшее время апокалипсис Земле не угрожает.

Человечеству в разные века предсказывали конец света. Например, папа Римский Сильвестр II и другие религиозные деятели считали, что второе пришествие Иисуса Христа и апокалипсис состоятся в 1000 году. Когда этого не произошло, появилось предположение о том, что 1000 лет должна пройти не от рождения, а со смерти Христа. Дату конца света отодвинули до 1033 года.

Сейчас в интернете регулярно появляется информация о том, что конец света будет связан с таинственной планете Нибиру. О ней миру рассказал американский писатель Захария Ситчин. Он убежден, что орбита планеты Нибиру пересекает Солнечную систему между Марсом и Юпитером раз в 3600 лет. Эту теорию Ситчин выдвинул после изучения шумерских текстов.

Теория Захарии Ситчина о планете Нибиру не признана официальной наукой. Историки указывают на многочисленные ошибки Ситчина в работе с шумерскими текстами.