С 9 июня начнут штрафовать сотрудников коммунальных служб за некачественные услуги. Ответственность ресурсоснабжающих компаний за предоставление некачественных услуг будет усилена. В расчет будут браться такие нарушения, как отключение света и тепла зимой, подача загрязненной воды и т. д.