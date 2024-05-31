В настоящее время меры наказания за подобные нарушения для ресурсоснабжающих организаций аналогичны тем, что применяются к ТСЖ, ЖСК и садоводческим товариществам: должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 1000 рублей, а юридические — от 5 до 10 тыс. рублей.
По новым правилам должностным лицам будет грозить штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, юридическим — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
При повторном нарушении сумма взыскания для должностных лиц увеличится до 30 тыс. рублей, для юридических — до 100 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили увеличить штрафы за курение.
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