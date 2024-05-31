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Жизнь

Когда коммунальщиков начнут штрафовать за некачественные услуги

С 9 июня начнут штрафовать сотрудников коммунальных служб за некачественные услуги. Ответственность ресурсоснабжающих компаний за предоставление некачественных услуг будет усилена. В расчет будут браться такие нарушения, как отключение света и тепла зимой, подача загрязненной воды и т. д.

В настоящее время меры наказания за подобные нарушения для ресурсоснабжающих организаций аналогичны тем, что применяются к ТСЖ, ЖСК и садоводческим товариществам: должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 1000 рублей, а юридические — от 5 до 10 тыс. рублей.

По новым правилам должностным лицам будет грозить штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, юридическим — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

При повторном нарушении сумма взыскания для должностных лиц увеличится до 30 тыс. рублей, для юридических — до 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили увеличить штрафы за курение.

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