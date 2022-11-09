Когда наступит конца света, определил суперкомпьютер

Это произойдет в 2050 году. Несколько предсказаний машины уже сбылись, пишет Lenta.ru.

Суперкомпьютер предназначен для прогнозирования закономерностей в человеческой цивилизации, создан в 1973 году.

Ранее Ванга предсказала будущее России и Украины, роль Владимира и конец света. Также самый богатый человек в мире рассказал об угрозах, которые уничтожат человечество.

«Черный ящик»

Между тем на случай глобальной катастрофы установят «черный ящик Земли» размером с автобус. Это гигантский самописец с информацией о нынешней цивилизации, которая будет записываться на случай глобальной катастрофы и исчезновения большей части человечества. Его установят на австралийском острове Тасмания.