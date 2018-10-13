Когда Покров Богородицы в 2018 году и как правильно провести этот праздник

Покров Пресвятой Богородицы празднуют 14 октября 2018. Это великий православный праздник. Покров любили на Руси: в этот день традиционно начинался сезон свадеб. Altapress.ru рассказывает об истории и традициях праздника Покров Богородицы.

Покров Богородицы-2018: история православного праздника

14 октября верующие вспоминают о чудесном явлении Богородицы, которое произошло в 910 году в осажденном варварами Константинополе. Тогда множество греков собрались в храме и молились об избавлении от врагов, потому что вторжение в город могло окончиться резней, сообщает «Фома».

По преданию, святой Андрей и его ученик увидели Пресвятую Богородицу, которая распростерла над молящимися людьми свой омофор (покрывало для головы),. И произошло чудо: враги не смогли вторгнуться в Константинополь.

Как правильно провести Покров Богородицы-2018?

В 2018 году Покров Пресвятой Богородицы будет в воскресенье, поста в этот день нет. Если же Покров выпадает на среду или пятницу, то постящимся можно есть рыбу.

14 октября верующие ходят в храм на праздничную службу, исповедаются и причащаются.

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Покров день: народные традиции

На Руси люди считали, что женитьба на Покров Богородицы гарантирует благополучную семейную жизнь. Однако это только народное представление. Оно не связано с церковными традициями.

На Руси в середине октября уже заканчивалась уборка урожая, и крестьянские семьи жили в достатке. Наступала пора свадеб. Люди говорили: «Покров землю и девку покроет (землю снегом, а девку платком)», пишет «Фома». Покров Богородицы считался свадебным днем еще и потому, что омофор Божией Матери ассоциировался с платком замужней женщины и фатой невесты.