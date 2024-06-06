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Жизнь

Когда сибирякам ожидать настоящего лета рассказали синоптики

Проливные дожди с грозами и градом обрушились на большую часть региона. По прогнозам синоптиков, лето придет в область не раньше середины июня, а первый солнечный день ожидается 12 июня, в День России, сообщает VN.RU

По словам Натальи Кичановой, начальника отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра, температура значительно повысится днем примерно с 13–14 июня, то есть к середине месяца. Хотя осадки еще будут, их интенсивность уменьшится, и в дневные часы температура поднимется выше +25 градусов. Дожди разной интенсивности ожидаются на большей части территории области до 10 июня.

Женщина рассказала, что в начале следующей недели (10 и 11 июня) циклоны начнут смещаться на восток. Интенсивность осадков уменьшится, а температура постепенно повысится. Синоптики утверждают, что этим летом заморозков в регионе больше не будет.

По словам синоптика, 12 июня, в День России, ожидается более комфортная погода: осадков будет значительно меньше, а температура составит около +22-24 градусов. После 14 июня, как предполагается, установится по-настоящему летняя погода с температурой +25-30 градусов.

Ранее сообщалось, что ночные заморозки вновь ударят по почве на юге Сибири.

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