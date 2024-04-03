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Жизнь

Когда в Барнауле пройдет первый чистый четверг

Завтра, 4 апреля, в Барнауле пройдет первый «чистый четверг» в рамках месячника весенней санитарной очистки и благоустройства. Об этом сообщает администрация города.

Уборка. Бытовая химия.
Уборка. Бытовая химия.
СС0

Очищать город будет более пять тыс. барнаульцев и порядка 110 единиц спецтехники.

В Железнодорожном районе будут ворошить снег в сквере между домами №21-25 по пр-т Строителей и по ул. Профинтерна.

В Мизюлинской роще очистят детскую площадку, а также Сиреневый бульвар и зеленые зоны по Павловскому тракту.

В Ленинском районе будут работать на пешеходных зонах. В Октябрьском районе потрудятся студенты.

В Центральном районе в чистый четверг планируют ворошить снег и собрать мусор.

Ранее стало известно, что обязательно нужно привести в порядок в Чистый четверг.

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