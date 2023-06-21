Когда в России будут отмечать День молодежи в 2023 году

В 2023 году День молодежи будут отмечать в другую дату, согласно указу президента РФ Владимира Путина. Altapress.ru рассказывает, какого числа молодые люди празднуют свой день и как его отметят в Барнауле.

Когда отмечают День молодежи в 2023 году?

В 2023 году День молодежи отметят в новую дату - 24 июня. Согласно распоряжению президента, праздник перенесет на последнюю субботу июня.

О переносе даты Владимира Путина попросили студенты, на встрече с президентом в инновационный научно-технологический центр МГУ им. М. В. Ломоносова «Воробьевы горы». Они заявили, что не всегда могут отметить праздник из-за сессии или работы.

Ранее День молодежи всегда отмечали 27 июня.

Молодежь. unsplash.com

Когда появился праздник?

Праздник учредили 7 февраля 1958 года, согласно указу Верховного Президиума СССР. Отмечать стали в последнее воскресенье июня, когда учебный год был уже окончен, а все экзамены сданы.

Все праздничные мероприятия были посвящены, в первую очередь, духовному развитию молодежи. В городах по всему Союзу проходили собрания, слеты и съезды активистов, устраивались соревнования молодежных бригад на фабриках и заводах, спортивные фестивали и конкурсы.

Плакат "Молодежь - на лыжи". ССО.

Как отметят День молодежи в Банауле?

Каждый год в Барнауле в честь праздника проводят спортивные и развлекательные соревнования, конкурсы и концерты.

Власти Барнаула еще не опубликовали праздничную программу 2023 года. Но можно надеяться, что она пройдет не хуже, чем в прошлом году.

В День молодежи 2022 года в Центральном парке проходил летний КВН-концерт команд КВН официальной Барнаульской Лиги. Также стартовал отборочный этап конкурса «Мисс Барнаул».