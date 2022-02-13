Колбаса расплавилась на сковороде и превратилась в блин, когда сибиряк решил поджарить ее к макаронам

Красноярец пояснил, что захотел приготовить макароны с колбасой, для этого решил предварительно поджарить мясной продукт.
«Начал жарить колбасу… вы не поверите — она расплавилась. Просто расплавилась колбаса и превратилась в блин. Вот такую делают теперь у нас колбасу», — рассказал мужчина на видео.
Сибиряк также подчеркнул, что от жареной колбасы начал идти «запах паленой резины».
«Она просто как резина плавится. Очень вкусный продукт. Удивлен», — добавил впечатленный мужчина.
Местные журналисты решили провести эксперимент — купили такую же колбасу и поджарили. Результат — расплавилась.
«О Боже, и это едят люди, офигеть. Вы посмотрите на этот блин. Невероятно. То есть это реально теперь цельное», — отметил экспериментатор, пытаясь разворошить ломтики колбасы на сковороде.
Ранее жительница Тулы рассказала, как на столе взорвалась колбаса, когда она решила сделать бутерброды.