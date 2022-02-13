Колбаса расплавилась на сковороде и превратилась в блин, когда сибиряк решил поджарить ее к макаронам

Житель Красноярска решил поджарить колбасу, но «мясо» расплавилось и стало похоже на блин, сообщает Telegram-канал « Борус ».

Красноярец пояснил, что захотел приготовить макароны с колбасой, для этого решил предварительно поджарить мясной продукт.

«Начал жарить колбасу… вы не поверите — она расплавилась. Просто расплавилась колбаса и превратилась в блин. Вот такую делают теперь у нас колбасу», — рассказал мужчина на видео.

Сибиряк также подчеркнул, что от жареной колбасы начал идти «запах паленой резины».

«Она просто как резина плавится. Очень вкусный продукт. Удивлен», — добавил впечатленный мужчина.



Местные журналисты решили провести эксперимент — купили такую же колбасу и поджарили. Результат — расплавилась.

«О Боже, и это едят люди, офигеть. Вы посмотрите на этот блин. Невероятно. То есть это реально теперь цельное», — отметил экспериментатор, пытаясь разворошить ломтики колбасы на сковороде.



Ранее жительница Тулы рассказала, как на столе взорвалась колбаса, когда она решила сделать бутерброды.